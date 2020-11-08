25-летняя певица Дуа Липа выложила в сеть соблазнительные фото, которые изрядно взбудоражили пользователей сети. Девушка опубликовала серию фотографий, на которых позирует в белой рубашке. Из-под нее выглядит бюст певицы. Смотри горячие фото Дуа Липы на Men 24.

Дуа Липа не слишком часто оголяется на фото, поэтому не удивительно, что эта серия фотографий привлекла максимум внимания ее фанатов. На фотографиях девушка позирует в рубашке, из-под которой выглядывает ее бюст. Горячими фото певицы с тобой делится Men 24 .

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Поклонники Дуа Липы в восторге от красоты певицы. Неудивительно, что они буквально засыпали ее комплиментами под серией этих фото:

"Люблю тебя";

"Моя королева";

"Ты невероятно прекрасна! Я люблю тебя";

"Ты очень красивая";

"Моя рубашка вам прекрасно подходит";

"Моя девочка".

25-летняя певица Дуа Липа однозначно заслуживает твой лайк, поэтому не ленись его поставить.