Насправді спортивний стиль – це не про те. Його концепція передбачає адаптацію з добрим смаком до неформальних обставин, але не без формальності. Мовиться про повсякденний і презентабельний гардероб, завжди зручний і функціональний.

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Як одягатися повсякденно та розслаблено у спортивному стилі

Однак найменші помилки можуть або змусити тебе мати дуже вимушений вигляд, або потрапити у царство неохайності. Щоб цього уникнути, читай далі найпростіші основні поради, щоб завжди мати неймовірний лук.

Невеликі, але сильні зміни

Передовсім – не вважай себе зобов’язаним брати спортивний одяг у свій гардероб. Ти можеш зробити свій стиль крутішим простими засобами – не носи краватку, не застібай сорочку під горло, і це вже створить свіжішу атмосферу.

Округлість шиї

Англійською це називається crew neck, круглий виріз. Це, до прикладу, про класичний светр. Його можна використовувати з нескінченною кількістю сорочок, поло, спортивним взуттям, протисонцевими окулярами, спортивними годинниками та багатьма іншими деталями.



Помилок у розумінні концепції стилю можна уникнути завдяки кільком простим порадам / Фото lookstudio@freepik

Кросівки плюс

Не бійся взувати повсякденні зручні кросівки чи вдягати класичні штани для занять спортом. Насправді поєднувати їх з костюмом стало трендом. І, звичайно, забудь про шкарпетки влітку.

Преппі

Це популярний нині стиль, у якому поєднуються блакитний, сірий, білий і бежевий кольори у неформальному одязі. Стиль настільки елегантний, причому завжди, що може стати улюбленим.

Університетська куртка

Цей одяг зазвичай асоціюють з університетськими містечками США, але й у нас розвиваються подібні традиції. Це спортивна куртка, яка за задумом має бути засобом вираження цінностей певної групи людей. При цьому найчастіше використовують шкіру та вельвет, часто граючись із нашивками та аплікаціями, щоб надати курткам сучасніший вигляд.



Спортивний стиль одягу – це про невимушеність та комфорт / Фото cookie_studio@freepik

Оновлення костюма

Показовим елементом крою сучасного костюма є те, що піджак має сягати (хоч це і не обов’язково) трохи нижче зап’ястя і прилягати до тіла, але не бути приталеним. До нього додаються прямі штани, розкльошені та злегка випуклі внизу, які легко сидять на талії. Додай картатий принт – і точно викличеш фурор.

Повернення до традицій

Повернення до класики не означає повернення до неї без жодних сумнівів та змін. До традиційного чи народного костюма завжди можна додати футболку, тенісні туфлі, майку або сумку.

Завжди футболки