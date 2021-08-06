Справляємо враження: два головні правила першого поцілунку

Перший поцілунок може стати чудовим стимулом для жінки щодо того, чи захоче вона розвивати знайомство саме з цим чоловіком. А може перший поцілунок стати й останнім.

Це, наприклад, якщо враження чоловік справив не найкраще. Причому навіть не вправністю у цілуванні, а…

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Запахом

Щоб не вразити дівчину неприємним запахом із рота, прибери його бодай льодяником. Найкраще, як радить доктор Алан Хірш із Чикаго, взяти щось із запахом лакриці.

Саме "запах лакриці – один із найпотужніших інструментів, завдяки застосуванню якого можна спровокувати збудження у жінки", – запевняє він.



Особливу увагу зверни на фактори запаху і вибору місця / Фото unsplash

Вибором місця

Повів дівчину у тихий ресторан – прогадав. Або от, ще гірший варіант – начебто затишна лавочка в парку.

Ні! Насправді найкраще місце для поцілунків – шумні бари або людні концертні майданчики. Атмосфера і музика спричиняють викид адреналіну, а той своєю чергою посилює сексуальне збудження.

Своїми ти даєш сигнал про бажання, але так само робить і жінка. Простіше кажучи, якщо вона поглядає на твої губи – це безперечно хороша ознака.

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