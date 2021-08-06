Це, наприклад, якщо враження чоловік справив не найкраще. Причому навіть не вправністю у цілуванні, а…
Варто знати Територія свободи: що купити рідним і друзям у Duty Free
Запахом
Щоб не вразити дівчину неприємним запахом із рота, прибери його бодай льодяником. Найкраще, як радить доктор Алан Хірш із Чикаго, взяти щось із запахом лакриці.
- Саме "запах лакриці – один із найпотужніших інструментів, завдяки застосуванню якого можна спровокувати збудження у жінки", – запевняє він.
Особливу увагу зверни на фактори запаху і вибору місця / Фото unsplash
Вибором місця
Повів дівчину у тихий ресторан – прогадав. Або от, ще гірший варіант – начебто затишна лавочка в парку.
- Ні! Насправді найкраще місце для поцілунків – шумні бари або людні концертні майданчики. Атмосфера і музика спричиняють викид адреналіну, а той своєю чергою посилює сексуальне збудження.
А перечитай-но Імунітет, секс, доля: як впливають поцілунки на організм чоловіка