Це, наприклад, якщо враження чоловік справив не найкраще. Причому навіть не вправністю у цілуванні, а…

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Запахом

Щоб не вразити дівчину неприємним запахом із рота, прибери його бодай льодяником. Найкраще, як радить доктор Алан Хірш із Чикаго, взяти щось із запахом лакриці.

  • Саме "запах лакриці – один із найпотужніших інструментів, завдяки застосуванню якого можна спровокувати збудження у жінки", – запевняє він.

Кісс
Особливу увагу зверни на фактори запаху і вибору місця / Фото unsplash

Вибором місця

Повів дівчину у тихий ресторан – прогадав. Або от, ще гірший варіант – начебто затишна лавочка в парку.

  • Ні! Насправді найкраще місце для поцілунків – шумні бари або людні концертні майданчики. Атмосфера і музика спричиняють викид адреналіну, а той своєю чергою посилює сексуальне збудження.

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