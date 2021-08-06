Это, например, если впечатление мужчина произвел не самое лучшее. Причем даже не сноровкой в ​​целовании, а...

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Запахом

Чтобы не поразить девушку неприятным запахом изо рта, убери его хотя бы леденцом. Лучше всего, как советует доктор Алан Хирш из Чикаго, взять что-то с запахом лакрицы.

Именно "запах лакрицы – один из самых мощных инструментов, благодаря применению которого можно спровоцировать возбуждение у женщины", – уверяет он.



Особое внимание обрати на факторы запаха и выбора места / Фото unsplash

Выбором места

Повел девушку в тихий ресторан – прогадал. Или вот, еще худший вариант – вроде бы уютная лавочка в парке.

Нет! На самом деле лучшее место для поцелуев – шумные бары или людные концертные площадки. Атмосфера и музыка вызывают выброс адреналина , а тот в свою очередь усиливает сексуальное возбуждение.

И бонусный совет: следи за губами. Своими ты даешь сигнал о желании, но так же делает и женщина. Проще говоря, если она смотрит на твои губы – это бесспорно хороший признак.