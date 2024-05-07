Кажуть, це надало їй особливого смаку та текстури. Та переконатися в цьому зможуть не всі – виробник випустив лише 4806 пляшок. Ба й цінник поставив відповідний – від 180 до 200 доларів (це 7 – 8 тисяч гривень, що якраз сягає розміру мінімальної зарплати в Україні).

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Напій представили у США 3 травня, це зробила компанія Pegasus Distillerie. Її назвали на честь одного з найбільших сузір'їв на небі, Пегаса. А заснований цей преміальний бренд органічних спиртних напоїв у французькому регіоні Бургундія у 2021 році.

Коли ми досліджували способи втілення зірок на бренді та пляшках, ідея з метеоритом була найближчою!

– розповіли у компанії журналістам The Post.

Горілка на метеориті / Фото Pegasus Distillerie

Горілку Shooting Star:

Виготовляють з органічної місцевої пшениці та рослинної сировини з Франції, яку дистилюють за допомогою iStill, найсучаснішої технології дистиляції.

І повільно відновлюють протягом місяця чистою джерельною водою зі свердловини, розташованої на 150 метрів нижче винокурні в Бургундії під куполом із цинку та скла.

Продукт витримують щонайменше рік у теракотовій банці, а метеорит в цей час підвішений посередині та частково розчиняється у рідині.

Цей комплекс надсучасних процесів дозволяє виготовляти невеликі партії з унікальними вишуканими смаками та ароматами. Горілка у підсумку досягає м'якого смаку з унікальною солодкою ноткою, яка доповнює мінералізацію, здобуту з метеорита. Мінеральність також дозволяє аромату залишатися на язиці довше, ніж від звичайної горілки.