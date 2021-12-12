Одне дослідження стверджує, що чоловіки продовжують підвищувати рівень своєї привабливості з віком. Тож, будемо відвертими, маємо бодай одну гарну новину на нашу користь.

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Кажуть, краса – річ суб'єктивна. Але є реальність, яка виділяє характеристики, притаманні привабливим людям. А ще існує теорія, згідно з якою, з віком ти можеш мати значно кращий вигляд. Не те щоб твоє обличчя повністю змінилося, але є деталі та ключові моменти, які можуть посприяти цьому.

Чому з віком чоловіки стають привабливішими?

У дослідженні, опублікованому в Science Advances, проаналізовано 200 тисяч профілів з сайтів для знайомств. Ученим вдалося з'ясувати, що пік сексуальної бажаності чоловіків припадає саме на 50 років!

Експерти вважають, що це може мати певний стосунок до теми еволюції (хоча багато хто вважає цю концепцію сексистською). Натомість мало хто зосереджується на тому, що з віком чоловік набуває певного досвіду, знаходить свій стиль та вміє правильно доглядати за собою.

Науковці пояснюють, що "жінки можуть шукати партнера, який має більше ресурсів для догляду за своїми дітьми. У старших чоловіків більше влади, більше грошей і вони можуть утримувати своїх дітей". Доволі дивне припущення, але "йой, най буде"...

У кількох дослідженнях було встановлено, що для жінок, хоча вони також звертають увагу на зовнішність, важливі також: вік, освіта, інтелект, прибутки, особистість, впевненість й емоційний зв'язок. І всі ці характеристики, як ти вже зрозумів, більш притаманні саме старшим чоловікам. Зокрема тим, кому за 50!



Чоловіки після 50 стають для жінок значно привабливішими / Фото Rana Sawalha

Бред Пітт, наприклад, був сексуальним для жінок усе своє доросле життя, але не можна заперечувати той факт, що зараз він став ще популярнішим. Пол Радд став найсексуальнішим чоловіком у світі у віці 52 роки! А що там Деніел Крейґ, якого всі так полюбили завдяки "бондіані"? Це все чоловіки, які стали ще успішнішими та привабливішими саме після 50.

Чоловіка привабливішим робить не вік

Задля справедливості варто зауважити, що у більшості досліджень йдеться про те, що чоловіків робить привабливішим не лише вік. Мовиться про все, що з цим пов'язано. Твої знання, твій досвід, твоє бачення світу. Усе це складається у загальну картинку, яка приваблює жінок. Але не варто засмучуватися: якщо тобі немає 50, але ти не на свій вік відповідальний і твердо стоїш на ногах, то це теж подобається панянкам.

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Доглянута борода, акуратна стрижка й ідеальне вбрання, безумовно, можуть зробити тебе значно привабливішим. Але це, друже, актуально для чоловіків у будь-якому віці. Тож будь на висоті вже і зараз. І не варто чекати, коли тобі нарешті стукне 50!