За даними Національної служби охорони здоров'я Великої Британії й інших експертів, більшість чоловіків перестають рости до 16 років. Але не варто засмучуватися. У декого цей процес може тривати довше. Проте тут потрібно враховувати різні моменти.

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Коли чоловіки перестають рости

Кілька десятиліть тому учені провели дослідження за участю 221 хлопчика. Їхній зріст оцінювали у 19 та 27 років. Результати, опубліковані в Annals of Human Biology, показали, що:

лише 54% мали той самий зріст, як і раніше ;

; аналогічним чином було зазначено, що середнє зростання решти 46% склало 2,13 сантиметра, а максимальне – 7 сантиметрів.

На що це вказує?

Люди, які дозрівають пізно, мають суттєвіші відмінності у зрості. Це й спостерігається у третьому десятилітті їхнього життя,

– констатували науковці.

Дослідження передбачає і, здається, підтверджує, що є деякі чоловіки, які не повністю ростуть у підлітковому віці. Щоправда, у спостереженні таки не виділявся конкретний вік, у якому зміни відбулися або коли вони припинилися.

Експерти Heathline відзначають, що один з основних сплесків росту відбувається під час статевого дозрівання. Але його швидкість може змінюватися, адже цей період може варіюватися від хлопчика до хлопчика. У декого він починається в 11 років, а в декого – у 14.

Згідно з дослідженнями, найбільше зростання, якого чоловіки досягають у період статевого дозрівання, становить 92% від їхнього загального дорослого зростання. Але варто розуміти, що у декого цей процес зупиняється у 18 років, коли залоза росту просто перестає працювати.



На твій ріст впливає безліч чинників / Фото Tim Bogdanov

Однак, згадане нами дослідження припускає, що у деяких чоловіків зростання може зайняти трохи більше часу:

І це може бути пов'язане з генетикою. Вона, якщо ти не знав, також визначає твій середній зріст.

Вона, якщо ти не знав, також визначає твій середній зріст. У деяких випадках це також може бути пов'язане із затримкою росту, яка може бути викликана гормональними проблемами або захворюваннями.

Крім того, на цей процес може впливати надмірна вага.

Саме тому, наголошують фахівці, надзвичайно важливо сприяти здоровому способу життя у підлітковому віці. Усе для того, щоб не гальмувати процеси росту майбутнього чоловіка.

Тож навіть якщо 18 – середній вік чоловіків, в якому вони перестають рости, деякі з них можуть побачити кілька додаткових сантиметрів і після 20. Не виключено, що й до 25 можна буде витягнутися. І тут, як говорить наука, все доволі індивідуально.

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Якщо ж ти не високого зросту, то не потрібно зациклюватися на тому. Просто розслабся та вчися зосереджуватися на перевагах. Наприклад, тобі точно буде зручніше літати лоукостерами. Чим не перемога?