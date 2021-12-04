За даними Національної служби охорони здоров'я Великої Британії й інших експертів, більшість чоловіків перестають рости до 16 років. Але не варто засмучуватися. У декого цей процес може тривати довше. Проте тут потрібно враховувати різні моменти.
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Коли чоловіки перестають рости
Кілька десятиліть тому учені провели дослідження за участю 221 хлопчика. Їхній зріст оцінювали у 19 та 27 років. Результати, опубліковані в Annals of Human Biology, показали, що:
- лише 54% мали той самий зріст, як і раніше;
- аналогічним чином було зазначено, що середнє зростання решти 46% склало 2,13 сантиметра, а максимальне – 7 сантиметрів.
На що це вказує?
Люди, які дозрівають пізно, мають суттєвіші відмінності у зрості. Це й спостерігається у третьому десятилітті їхнього життя,
– констатували науковці.
Дослідження передбачає і, здається, підтверджує, що є деякі чоловіки, які не повністю ростуть у підлітковому віці. Щоправда, у спостереженні таки не виділявся конкретний вік, у якому зміни відбулися або коли вони припинилися.
Експерти Heathline відзначають, що один з основних сплесків росту відбувається під час статевого дозрівання. Але його швидкість може змінюватися, адже цей період може варіюватися від хлопчика до хлопчика. У декого він починається в 11 років, а в декого – у 14.
Згідно з дослідженнями, найбільше зростання, якого чоловіки досягають у період статевого дозрівання, становить 92% від їхнього загального дорослого зростання. Але варто розуміти, що у декого цей процес зупиняється у 18 років, коли залоза росту просто перестає працювати.
На твій ріст впливає безліч чинників / Фото Tim Bogdanov
Однак, згадане нами дослідження припускає, що у деяких чоловіків зростання може зайняти трохи більше часу:
- І це може бути пов'язане з генетикою. Вона, якщо ти не знав, також визначає твій середній зріст.
- У деяких випадках це також може бути пов'язане із затримкою росту, яка може бути викликана гормональними проблемами або захворюваннями.
- Крім того, на цей процес може впливати надмірна вага.
Саме тому, наголошують фахівці, надзвичайно важливо сприяти здоровому способу життя у підлітковому віці. Усе для того, щоб не гальмувати процеси росту майбутнього чоловіка.
Тож навіть якщо 18 – середній вік чоловіків, в якому вони перестають рости, деякі з них можуть побачити кілька додаткових сантиметрів і після 20. Не виключено, що й до 25 можна буде витягнутися. І тут, як говорить наука, все доволі індивідуально.
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Якщо ж ти не високого зросту, то не потрібно зациклюватися на тому. Просто розслабся та вчися зосереджуватися на перевагах. Наприклад, тобі точно буде зручніше літати лоукостерами. Чим не перемога?