Так, після 65 років дослідження Місяця Сполучені Штати Америки нарешті збираються відправити на супутник Землі свій перший автономний місяцехід. І, так, керуватимуть місією не інженери NASA, а група студентів.

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Першими на Місяць роботизований місяцехід відправлять студенти

Місяцехід Iris розроблений студентами, викладачами та випускниками Університету Карнегі-Меллона в штаті Пенсильванія, витратили на це 3 роки. Доставлять на Місяць його в рамках програми NASA "Комерційні послуги з доставки корисного навантаження на Місяць" (CLPS), яка є першим кроком агентства до партнерства з приватною космічною галуззю.

Iris стане першим американським роботизованим місяцеходом, адже запуск апарату NASA VIPER запланований на 2024 рік. А також, звісно, він буде першим місяцеходом, розробленим студентами університету. Попередні місяцеходи від NASA були керованими астронавтами (під час 3 останніх місій "Аполлон").



Роботизований місяцехід до супутника Землі вперше відправлять студенти зі США / Ілюстрація NASA

Коротко про вигляд та функції місяцехода Iris:

Iris важить 2 кілограми й має шасі завбільшки з коробку з-під взуття, а його колеса з вуглецевого волокна розміром у кришку пляшки.

Його 60-годинна місія буде переважно візуальною: фотографування поверхні Місяця для географічних досліджень.

Він також випробовуватиме нові методи локалізації, передаючи дані про своє розташування на Землю.

Разом з апаратом студенти планують відправити на Місяць мистецьку інсталяцію MoonArk – крихітну капсулу часу, наповнену віршами, музикою, картинами та невеликими предметами. Проєкт має на меті передати історію, яка стосується людей зараз. Ідентичний ковчег виставлений у Смітсонівському національному музеї авіації й космонавтики.

Зверни увагу: MoonArk і місяцехід вирушать у космос на борту ракети Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance, а на поверхню Місяця їх доставить спусковий апарат Peregrine космічної компанії Astrobotic, що базується в Пітсбурзі. Запуск запланований не раніше 4 травня (у неофіційний міжнародний день "Зоряних війн") з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.