Аксессуары – это те элементы, которые дополняют наряд, помогают ему стать цельным и достигать эффекта, который ты ищешь. С их помощью ты можешь свой повседневный образ сделать уникальным, создать идеальный профессиональный вид или любой другой, что не позволит не обратить на тебя внимание.
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И для этого не нужно усложнять себе жизнь. Не нужно надевать на себя аксессуары с головы до пят и выходить из дома в шляпе, ожерелье, кольцах и со множеством других деталей. Нет, нужно просто научиться редактировать себя правильными штрихами, то есть носить только те аксессуары, которые действительно что-то добавляют и лучше сочетаются с той одеждой, которая на тебе.
5 аксессуаров для сексуального образа мужчины в любом возрасте
Выбирай правильные аксессуары, подходящие именно тебе / Фото artursafronovvvv@freepik
- Маленькие цепочки. Сейчас мы видим, как многие знаменитости носят их с костюмами, футболками и с любыми образами, чтобы одновременно выглядеть сексуально и изысканно. Заметим, следует носить более короткие версии, с небольшими звеньями и из таких материалов, как золото или серебро. Можно комбинировать несколько цепочек, но вид с одной из них должен быть действительно мощным.
- Галстуки. Они уместны на свадьбах, на работе, на деловых мероприятиях, но не обязательно носить их постоянно. Хорошая альтернатива – платки и банданы. В сочетании с открытой рубашкой или футболкой они создают расслабленный, авантюрный и беззаботный летний эффект, который выходит за рамки капризов и дает тот сексуальный эффект, который не имеет возрастных ограничений.
- Кольца. Они могут добавить интересный штрих к образу и привлечь внимание к твоим рукам (не забывай, что каждая деталь имеет значение и все тело играет, когда дело доходит до невербальной речи, чтобы понравиться людям). Избегай носить их на пальцах, имеющих важное значение (например, на том, где уже есть обручальное кольцо). Играй с цветами, материалами и размерами, но чтобы было удобно и легко двигать руками.
- Идеальные часы. Они являются символом статуса и элегантности. Вариантов много, но следует выбирать изделия, хорошо дополняющие именно твой образ. К примеру, можешь носить спортивные часы для повседневных образов, часы на кожаном ремешке для классического образа или ретро-часы с металлическим корпусом под стиль Old Money.
- Солнечные очки. Они помогут выглядеть загадочным, интересным и очень привлекательным. Важно учитывать форму и размер своего лица, чтобы подобрать пару, которая действительно будет подходить. Кроме того, следует придерживаться классических стилей, поскольку они никогда не выходят из моды и всегда будут дополнять твою безупречность.