Аксессуары – это те элементы, которые дополняют наряд, помогают ему стать цельным и достигать эффекта, который ты ищешь. С их помощью ты можешь свой повседневный образ сделать уникальным, создать идеальный профессиональный вид или любой другой, что не позволит не обратить на тебя внимание.

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И для этого не нужно усложнять себе жизнь. Не нужно надевать на себя аксессуары с головы до пят и выходить из дома в шляпе, ожерелье, кольцах и со множеством других деталей. Нет, нужно просто научиться редактировать себя правильными штрихами, то есть носить только те аксессуары, которые действительно что-то добавляют и лучше сочетаются с той одеждой, которая на тебе.

5 аксессуаров для сексуального образа мужчины в любом возрасте



Выбирай правильные аксессуары, подходящие именно тебе / Фото artursafronovvvv@freepik