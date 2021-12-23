Рік тому NMoto викликав фурор своєю концепцією "Золотого віку" на основі C400. Мотоцикл нарешті запущений у виробництво, і, попри високотехнологічну основу, у дизайні стався суттєвий стрибок назад – у хорошому сенсі.

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За словами генерального директора NMoto Алекса Низника, "Золотий вік" перегукується з "безтурботними днями довоєнного автомобілебудування, коли транспортні засоби виділялися стилем і майстерністю".

Головною проблемою було наше бажання зробити це замовлення доступним для усіх. От чому ми вибрали BMW C 400 як базову модель – найдоступніший скутер німецького бренду,

– підкреслює він.



У проєкті хотіли поєднати стиль та майстерність / Фото NMoto

Щоб знизити вагу, цей приголомшливий кузов зроблений із жорсткого вуглецевого композитного волокна, а не з пластику. Комплект був розроблений і вироблений за участю майстерні Zillers Motorcycles – володарів чемпіонату світу AMD і творців неймовірного BMW R nineT.

Цей легкий кузов з його знаковою решіткою радіатора допомагає Golden Age розвивати максимальну швидкість близько 144 кілометрів на годину. Досить непогано для двигуна об'ємом 350 кубічних сантиметрів і потужністю 34 "конячок".



Скутер оснащений двигуном на 34 кінські сили / Фото NMoto

Кузов складається із семи частин і кріпиться до опор тими ж гвинтами Torx, що й самі BMW. І, попри чудово пишні форми, Golden Age може бездоганно справлятися з кутами. "Максимальний кут нахилу становить 35 градусів", – говорить Алекс. Що приблизно на градус більше, ніж у нового Harley Sportster S.

Інші модифікації включають нові передні та задні підрамники, нові корпуси покажчиків повороту та комплект для переміщення вихлопної системи. Глушник захищений від тепла, а нова труба спрямовує вихлопні гази до невеликих ґрат у нижній частині заднього обтічника.



Попри ретродизайн, скутер залишається з сучасним оснащенням / Фото NMoto

З усім тим, усе хороше, що є з заводу, все ще є, включаючи ABS, автоматичний контроль стійкості, панель приладів Bluetooth з 6,5-дюймовим дисплеєм і містке сховище під сидінням. Сидіння може бути з підігрівом і має зручну систему центрального замку для зберігання речей.

NMoto має великий досвід роботи з наборами, і вони планують виготовити 100 одиниць "Золотого віку". Він доступний у вигляді повністю укомплектованого байка або комплекту для самостійного збирання на заводі Zillers. Опції включатимуть індивідуальну оббивку, пневматичну підвіску, хромовану багажну полицю та навіть світлодіодне підсвічування днища.



Під сидінням достатньо місця для багажу / Фото NMoto

Комплекти можуть поставлятися з дзеркалами заднього виду, фарами і сигналами повороту, сертифікованими для різних ринків, включаючи США та Європу.

Вартість – 9 990 доларів, з незабарвленим карбоном. Байк на цих зображеннях має фару раннього R nineT та поворотники Harley, але світлодіодні фари від 2021 R nineT або R18 також підходять через перехідник. За трохи більшу суму NMoto може використати одно- або двоколірну фарбу та навіть збудувати цілий мотоцикл.



Такими можуть бути варіанти забарвлення скутера / Фото NMoto

Попри дикий вигляд, Golden Age чудово підійде для повсякденного використання. Варто зазначити, що кілька комплектів уже продані на замовлення, і тепер компанія планує поставки на початок 2022 року.

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