Рік тому NMoto викликав фурор своєю концепцією "Золотого віку" на основі C400. Мотоцикл нарешті запущений у виробництво, і, попри високотехнологічну основу, у дизайні стався суттєвий стрибок назад – у хорошому сенсі.

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За словами генерального директора NMoto Алекса Низника, "Золотий вік" перегукується з "безтурботними днями довоєнного автомобілебудування, коли транспортні засоби виділялися стилем і майстерністю".

Головною проблемою було наше бажання зробити це замовлення доступним для усіх. От чому ми вибрали BMW C 400 як базову модель – найдоступніший скутер німецького бренду,
– підкреслює він.

BMW C400 X перетворили на ретробайк
У проєкті хотіли поєднати стиль та майстерність / Фото NMoto

Щоб знизити вагу, цей приголомшливий кузов зроблений із жорсткого вуглецевого композитного волокна, а не з пластику. Комплект був розроблений і вироблений за участю майстерні Zillers Motorcycles – володарів чемпіонату світу AMD і творців неймовірного BMW R nineT.

Цей легкий кузов з його знаковою решіткою радіатора допомагає Golden Age розвивати максимальну швидкість близько 144 кілометрів на годину. Досить непогано для двигуна об'ємом 350 кубічних сантиметрів і потужністю 34 "конячок".

BMW C400 X оснащений двигуном на 34 кінські сили
Скутер оснащений двигуном на 34 кінські сили / Фото NMoto

Кузов складається із семи частин і кріпиться до опор тими ж гвинтами Torx, що й самі BMW. І, попри чудово пишні форми, Golden Age може бездоганно справлятися з кутами. "Максимальний кут нахилу становить 35 градусів", – говорить Алекс. Що приблизно на градус більше, ніж у нового Harley Sportster S.

Інші модифікації включають нові передні та задні підрамники, нові корпуси покажчиків повороту та комплект для переміщення вихлопної системи. Глушник захищений від тепла, а нова труба спрямовує вихлопні гази до невеликих ґрат у нижній частині заднього обтічника.

BMW C400 X може похизуватися сучасними можливостями
Попри ретродизайн, скутер залишається з сучасним оснащенням / Фото NMoto

З усім тим, усе хороше, що є з заводу, все ще є, включаючи ABS, автоматичний контроль стійкості, панель приладів Bluetooth з 6,5-дюймовим дисплеєм і містке сховище під сидінням. Сидіння може бути з підігрівом і має зручну систему центрального замку для зберігання речей.

NMoto має великий досвід роботи з наборами, і вони планують виготовити 100 одиниць "Золотого віку". Він доступний у вигляді повністю укомплектованого байка або комплекту для самостійного збирання на заводі Zillers. Опції включатимуть індивідуальну оббивку, пневматичну підвіску, хромовану багажну полицю та навіть світлодіодне підсвічування днища.

Під сидінням BMW C400 X передбачене місце для багажу
Під сидінням достатньо місця для багажу / Фото NMoto

Комплекти можуть поставлятися з дзеркалами заднього виду, фарами і сигналами повороту, сертифікованими для різних ринків, включаючи США та Європу.

Вартість – 9 990 доларів, з незабарвленим карбоном. Байк на цих зображеннях має фару раннього R nineT та поворотники Harley, але світлодіодні фари від 2021 R nineT або R18 також підходять через перехідник. За трохи більшу суму NMoto може використати одно- або двоколірну фарбу та навіть збудувати цілий мотоцикл.

Варіанти забарвлення BMW C400 X
Такими можуть бути варіанти забарвлення скутера / Фото NMoto

Попри дикий вигляд, Golden Age чудово підійде для повсякденного використання. Варто зазначити, що кілька комплектів уже продані на замовлення, і тепер компанія планує поставки на початок 2022 року.

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Ми підозрюємо, що кататися на цьому байку буде дуже і дуже круто. Але варто бути готовим до того, що до нього будуть прикуті геть усі погляди. Та й просто так залишити його на стоянці не вийде. Гарантовано поруч з ним буде безліч людей, які захочуть зробити фото з незвичайним футуристичним транспортним засобом.