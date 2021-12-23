Год назад NMoto произвел фурор своей концепцией "Золотого века" на основе C400. Мотоцикл наконец-то запущен в производство, и, несмотря на высокотехнологичную основу, в дизайне произошел существенный скачок назад – в хорошем смысле.

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По словам генерального директора NMoto Алекса Низника, "Золотой век" перекликается с "беззаботными днями довоенного автомобилестроения, когда транспортные средства выделялись стилем и мастерством".

Главной проблемой было наше желание сделать этот заказ доступным для всех. Вот почему мы выбрали BMW C 400 в качестве базовой модели – самый доступный скутер немецкого бренда,

– подчеркивает он.



В проекте хотели соединить стиль и мастерство / Фото NMoto

Чтобы снизить вес, этот потрясающий кузов сделан из жесткого композитного углеродного волокна, а не из пластика. Комплект был разработан и произведен с участием мастерской Zillers Motorcycles – обладателей чемпионата мира AMD и создателей невероятного BMW R nineT.

Этот легкий кузов с его знаковой решеткой радиатора помогает Golden Age развивать максимальную скорость около 144 километров в час. Довольно неплохо для двигателя объемом 350 кубических сантиметров и мощностью 34 "лошадок".



Скутер оснащен двигателем на 34 лошадиные силы / Фото NMoto

Кузов состоит из семи частей и крепится к опорам теми же винтами Torx, что и сами BMW. И, несмотря на прекрасно пышные формы, Golden Age может безупречно справляться с углами. "Максимальный угол наклона составляет 35 градусов", – говорит Алекс. Что примерно на градус больше, чем у нового Harley Sportster S.

Другие модификации включают в себя новые передние и задние подрамники, новые корпуса указателей поворота и комплект для перемещения выхлопной системы. Глушитель защищен от тепла, а новая труба направляет выхлопные газы в небольшую решетку в нижней части заднего обтекателя.



Несмотря на ретродизайн, скутер остается с современной оснасткой / Фото NMoto

Со всем тем, все хорошее, что есть с завода, все еще есть, включая ABS, автоматический контроль устойчивости, приборная панель Bluetooth с 6,5-дюймовым дисплеем и вместительное хранилище под сиденьем. Сидение может быть с подогревом и имеет удобную систему центрального замка для хранения вещей.

NMoto имеет большой опыт работы с наборами и планируют изготовить 100 единиц "Золотого века". Он доступен в виде полностью укомплектованного байка или комплекта для самостоятельной сборки на заводе Zillers. Опции будут включать индивидуальную обивку, пневматическую подвеску, хромированную багажную полку и даже светодиодную подсветку днища.



Под сиденьем достаточно места для багажа / Фото NMoto

Комплекты могут поставляться с зеркалами заднего вида, фарами и сигналами поворота, сертифицированными для разных рынков, включая США и Европу.

Стоимость – 9 990 долларов, с неокрашенным карбоном. Байк на этих изображениях имеет фару раннего R nineT и поворотники Harley, но светодиодные фары от 2021 R nineT или R18 также подходят через переходник. За чуть большую сумму NMoto может использовать одно- или двухцветную краску и даже построить целый мотоцикл.



Такими могут быть варианты окраски скутера / Фото NMoto

Несмотря на дикий вид, Golden Age отлично подойдет для повседневного использования. Стоит отметить, что несколько комплектов уже проданы под заказ, и теперь компания планирует поставки на начало 2022 года.

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