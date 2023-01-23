Кілька людей поділилися своїми припущеннями щодо цього приводу. Якщо тобі завжди здавалося, що можна просто взяти і піти спати, не закривши конфлікт, то це може мати вкрай негативні наслідки для вашої пари.

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1. Динаміка стосунків

Як розповіла 32-річна Нандіні, вона прагнула б приділити трохи часу собі після сварки. Якщо не давати їй цього простору, то дуже висока ймовірність, що конфлікт стане лише гострішим. Тож у цьому випадку слід зважати на те, як реагуватиме на ситуацію твоя кохана. Але це далеко не все…



Деякі пари не намагаються розв'язати конфліктну ситуацію / Фото gpointstudio

2. Це зближує пару

А от 29-річна Піош зазначає, що іноді потрібно лягати разом спати злими. Тож такий розвиток подій вона вважає цілком нормальним. Мовляв, не завжди потрібно намагатися розібратися з конфліктом. Іноді ваш спільний сон після сварки може стати хорошим уроком. Ви не спілкуватиметеся кілька годин. І, можливо, зранку зможете спокійно про все поговорити.

3. Відсутність спілкування

А от 43-річна Саріка певною мірою заперечує попереднім двом спікерам. На її думку, такий варіант поведінки демонструє, що у стосунках відсутнє спілкування.

"Якщо ви не обговорите це зі своїм партнером, ви дозволите між вами виникнути ще більшому надлому. Краще розв'язати питання відразу та покінчити з цим, ніж розтягувати його без потреби", – наголошує вона.

4. Перелив емоцій

35-річна Охас зауважила, що все залежить від темпераменту людини. Якщо ти надто чутливий, то краще поставити на паузу ситуацію та лягати спати злими.

Поговоріть про проблему наступного ранку, коли двоє заспокоїтеся та будете у ресурсі, щоб поговорити про конфлікт. Надмірно емоційна людина зрештою більшу частину часу плаче під час гострої суперечки,

– зазначила вона.



Слід звернути увагу на свій емоційний стан під час конфлікту / Фото gpointstudio

5. Дефіцит зусиль

А от Анандіта, котрій 38 років, була б розлючена, якби партнер просто пішов спати. Для неї важливо, щоб конфлікт був вичерпаний.

Незалежно від того, наскільки ми розлючені чи ображені, розв'язання проблем перед сном означає, що людина готова вирішити це раз і назавжди,

– наголосила вона.

За її словами, відкладати це питання на наступний ранок – демонстрація того, що ви не надто зацікавлені у збереженні стосунків.

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Ми наостанок залишимо тобі одну просту думку, яку слід закарбувати собі у пам'яті. Ти ніколи не знаєш, чи не була ваша розмова останньою. Тож краще, щоб вона завжди залишалася на позитивній ноті. Адже потім ти дуже шкодуватимеш про те, що не сказав ті самі слова людині, яку дуже кохав і цінував.