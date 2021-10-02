Брауні, звичайно ж, братиметься за цей виклик не сам. Він кличе свого друга. Щогодини вони удвох виконуватимуть певне фітнес-завдання.

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"Ми не можемо піти. Ми не можемо спати. Ми закрилися від зовнішнього світу. І ми не знаємо час", – зізнається він.

Наголошуємо на тому, що намагатися відтворити щось подібне не варто. Бережи себе та своє здоров'я!

Хлопці принесли з собою їжу, змінний одяг. І все для того, щоб взятися до роботи о 15:00.

Блогери кинули собі виклик 24-годинним тренуванням

Завдання першої години – спалити 20 калорій якомога швидше на аеробайку. Брауні крутить його 16 секунд, а залишок години займається художньою гімнастикою. Наступний виклик – Магічні відтискання, під час яких хлопці використовують палицю від мітли. Хлопці переходять до третього завдання. Їм слід зробити найбільшу кількість підтягувань за 30 секунд. Брауні справляється з 24 повтореннями. У випробуванні №4 вони перевіряють свій вертикальний стрибок, намагаючись вхопитися за високу поперечину однією рукою й повиснути. Після декількох спроб Брауні таки вдається це зробити.

У наступну годину вони заправляються пастою під час ходьби на біговій доріжці. Виклик №5 – максимальна кількість відтискань за 30 секунд. Нашому героєві вдається зробити 58. Після ще однієї години тренування вони потрапляють у наступний раунд – гру в Дженгу, утримуючи дошку. Ще година тренування, а потім виклик №7 – неможливе підтягування. Після нього йде 8 задача – зробити максимальну кількість стрибків з одного боку в інший за 30 секунд. Ще година тренування, щоб перейти до 9 раунду – відтискання без рук.

Вони підживлюються протеїновими батончиками перед 10 випробуванням – чарівним підтягуванням. Утім, жоден з хлопців не може його виконати. Наші герої тренуються ще годину, а потім роблять присідання у завданні 11. Наступний же виклик – тандемні відтискання. Хлопці справляються з 20 повтореннями.

Хлопці на півдорозі, але не почуваються надто втомленими. Наступний же виклик покликаний трохи збадьорити їх – холодний душ, сер. Після певної роботи з обручем вони переходять до 14 завдання: "Повісити кенгурушку з капюшоном", де вони переодягаються, виконуючи мертвий вис. Протягом наступної години вони готують бананові млинці перед випробуванням 15: неможлива затримка при присіданнях. У 16 задачі вони намагаються відтискатися від чарівної пляшки з водою, складаючи разом 3 пляшки.

"Я так втомився, що можу заснути під час відтискання", – зізнається брауні.

Дивися, як блогери справляються з 24-годинним викликом:

17 виклик – 10-секундне зависання, і хлопцям воно дається уже нелегко. На сніданок Брауні нагріває ще макаронів і продовжує тренуватися. Він бере масажний пістолет, щоб покращити кровообіг у м'язах перед 18 задачею – стрибком у довжину з чашкою, після якого йде ще година тренування. 19 виклик – неможливе відтискання, яке їм вдається виконати. Натомість наступну задачу вони провалили. Ще через годину вони виконують 21 задачу, в якій роблять максимальну кількість відтискань з боку в бік за 1 хвилину.

Щоб розважити себе після ще однієї години тренування, 22 задача – трюк з підтягуванням, в якому вони роблять підтягування та намагаються закинути м'яч у баскетбольне кільце. Брауні повністю справляється з цим завданням. Ще година тренувань, і вони переходять до передостанньої задачі – пробивання дерев'яних дощок.

Наостанок залишився 24 виклик – відтискання. Після них на хлопців чекає ще година тренування та боротьби з собою.

"Я так сильно хочу спати", – зауважує Брауні.

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Але нарешті вони підійшли до кінця. Після останнього випробування вони виявляють, що за їхніми підрахунками хлопці спалили 7000 калорій. І тепер з чистою совістю можуть піти спати.