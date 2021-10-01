Такий захоче кожен: двигун від Dodge Viper перетворили на крутий гриль

Ми бачили різне, але двигун автомобіля, який став грилем, – ще ні. До твоєї уваги бомбезний V10 від Dodge Viper 2002 року, який перетворили на шалену установку для приготування м'яса на задньому дворі.

Це чергове нестандартне творіння Alaris Invent, компанії, створеної автомобільним художником Джоном Коббом. Він пояснив, що це його найамбітніший проєкт на сьогодні.

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Мета Кобба полягала не просто у створенні ще одного стола на базі двигуна з полум'ям посередині. У кожного циліндра є свій пальник, але "завести" їх усі можна, звичайно ж, одним ключем, розташованим на одному кінці столу. А ще усі ці пальники живляться пропаном від однієї педалі "газу", дуже схожої на ту, яка використовується у Viper.

Дивися, як працює гриль на основі двигуна від Dodge Viper:

Інший аспект цієї збірки полягав у створенні чистого, складного кінцевого продукту. Гриль Viper може похизуватися контрастними відтінками чорного та сріблястого. Поршні та шатуни використовуються в ролі опор, і щоб усе могло витримувати високу температуру, на етапах проєктування та випробувань ретельно відстежувалися показники.

Як видно на фото і на відео, до цього столу в комплекті йдуть пара гоночних сидінь з центральною консоллю між ними. Відповідно до гоночної тематики сидіння встановили на спеціальну платформу, щоб можна було з комфортом насолоджуватися тим, як горить вогонь. На центральній консолі – балон з пропаном. Також є вбудовані підстаканники, щоб розслабитися біля вогню з прохолодним напоєм. Наприклад, з коктейлем, приготовленим на основі горілки Nemiroff, яка є брендом горілки №1 в Україні.



У комплект до гриля йде пара гоночних крісел / Фото Jon Gifford

На роботу над цим грилем Кобб витратив понад п'ять місяців. І це була доволі хвилююча витівка, адже він не мав замовника. Цей же гриль на основі двигуна Viper можна придбати за 11 500 доларів.

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Ми вже собі уявили такий гриль у внутрішньому дворику офісу. Залишилося лише назбирати гроші, адже Кобб планує створити ще один такий екземпляр.