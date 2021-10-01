Це чергове нестандартне творіння Alaris Invent, компанії, створеної автомобільним художником Джоном Коббом. Він пояснив, що це його найамбітніший проєкт на сьогодні.

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Мета Кобба полягала не просто у створенні ще одного стола на базі двигуна з полум'ям посередині. У кожного циліндра є свій пальник, але "завести" їх усі можна, звичайно ж, одним ключем, розташованим на одному кінці столу. А ще усі ці пальники живляться пропаном від однієї педалі "газу", дуже схожої на ту, яка використовується у Viper.

Дивися, як працює гриль на основі двигуна від Dodge Viper:

Інший аспект цієї збірки полягав у створенні чистого, складного кінцевого продукту. Гриль Viper може похизуватися контрастними відтінками чорного та сріблястого. Поршні та шатуни використовуються в ролі опор, і щоб усе могло витримувати високу температуру, на етапах проєктування та випробувань ретельно відстежувалися показники.

Як видно на фото і на відео, до цього столу в комплекті йдуть пара гоночних сидінь з центральною консоллю між ними. Відповідно до гоночної тематики сидіння встановили на спеціальну платформу, щоб можна було з комфортом насолоджуватися тим, як горить вогонь. На центральній консолі – балон з пропаном. Також є вбудовані підстаканники, щоб розслабитися біля вогню з прохолодним напоєм. Наприклад, з коктейлем, приготовленим на основі горілки Nemiroff, яка є брендом горілки №1 в Україні.



У комплект до гриля йде пара гоночних крісел / Фото Jon Gifford

На роботу над цим грилем Кобб витратив понад п'ять місяців. І це була доволі хвилююча витівка, адже він не мав замовника. Цей же гриль на основі двигуна Viper можна придбати за 11 500 доларів.

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Ми вже собі уявили такий гриль у внутрішньому дворику офісу. Залишилося лише назбирати гроші, адже Кобб планує створити ще один такий екземпляр.