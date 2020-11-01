Цього тижня під нашим пильним прицілом сексуальна модель Таня Брик, учасниця проєкту "Супер Топ-модель по-українськи". Дівчині пророкують перемогу у суперсезоні, а ми ж пропонуємо на Men 24 глянути на її гарячі фото. Таня Брик однозначно варта твоєї уваги!

Таня Брик – красива та перспективна модель з України. Зі сценою дівчина знайома з малих літ, адже з 4-річного віку займалася танцями. Саме увага публіки настільки сподобалася дівчині, що вона вирішила спробувати себе у моделінгу. Та й параметри дозволяють. Дивися на Men 24 гарячі фото учасниці "Супер Топ-модель по-українськи".

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Таня Брик

Профіль : tatyana_bryk

: tatyana_bryk Вік : 22 років

: 22 років Зріст : 178 см

: 178 см Країна : Україна

: Україна Кількість підписників: 140 тисяч

У моделінг дівчина потрапила досить рано. Уже у 16-річному віці, коли вона брала участь у першому сезоні проєкту "Топ-модель по-українськи", Таня Брик уже мала чималий професійний досвід за своїми юними плечима. Зауважимо, що у першому сезоні дівчина посіла третє місце. У "Супер Топ-модель по-українськи" їй пророкують впевнену перемогу.

Дивися гарячі фото Тані Брик:

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