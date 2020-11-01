Instagram тижня: гарячі фото Тані Брик – учасниці "Супер Топ-модель по-українськи"
Цього тижня під нашим пильним прицілом сексуальна модель Таня Брик, учасниця проєкту "Супер Топ-модель по-українськи". Дівчині пророкують перемогу у суперсезоні, а ми ж пропонуємо на Men 24 глянути на її гарячі фото. Таня Брик однозначно варта твоєї уваги!
Таня Брик – красива та перспективна модель з України. Зі сценою дівчина знайома з малих літ, адже з 4-річного віку займалася танцями. Саме увага публіки настільки сподобалася дівчині, що вона вирішила спробувати себе у моделінгу. Та й параметри дозволяють. Дивися на Men 24 гарячі фото учасниці "Супер Топ-модель по-українськи".
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Таня Брик
- Профіль: tatyana_bryk
- Вік: 22 років
- Зріст: 178 см
- Країна: Україна
- Кількість підписників: 140 тисяч
У моделінг дівчина потрапила досить рано. Уже у 16-річному віці, коли вона брала участь у першому сезоні проєкту "Топ-модель по-українськи", Таня Брик уже мала чималий професійний досвід за своїми юними плечима. Зауважимо, що у першому сезоні дівчина посіла третє місце. У "Супер Топ-модель по-українськи" їй пророкують впевнену перемогу.
Дивися гарячі фото Тані Брик:
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