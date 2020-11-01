Instagram недели: горячие фото Тани Брык – участницы "Супер Топ-модель по-украински"
На этой неделе под нашим пристальным прицелом сексуальная модель Таня Брык, участница проекту "Супер Топ-модель по-украински". Девушке прочат победу в суперсезоне, а мы предлагаем на Men 24 посмотреть на ее горячие фото. Таня Брык однозначно стоит твоего внимания!
Таня Брык – красивая и перспективная модель из Украины. Со сценой девушка знакома с малых лет, ведь с 4-летнего возраста занималась танцами. Именно внимание публики настолько понравилась девушке, что она решила попробовать себя в моделинге. Еще и параметры позволяют. Смотри на Men 24 горячие фото участницы "Супер Топ-модель по-украински".
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Таня Брык
- Профиль: tatyana_bryk
- Возраст: 22 лет
- Рост: 178 см
- Страна: Украина
- Количество подписчиков: 140 тысяч
В моделинг девушка попала довольно рано. Уже в 16-летнем возрасте, когда она участвовала в первом сезоне проекту "Топ-модель по-украински", Таня Брык уже имела немалый профессиональный опыт за своими юными плечами. Заметим, что в первом сезоне девушка заняла третье место. В "Супер Топ-модель по-украински" ей прочат уверенную победу.
Смотри горячие фото Тани Брык:
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