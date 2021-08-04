Мы обожаем лето хотя бы за то, что все чаще можно увидеть любимых красавиц в соблазнительных образах. Вот, например, украинская модель Таня Брык снялась в крошечном бикини. И оно очень ей подходит, ведь выигрышно подчеркивает ее роскошные формы.
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"Готовая к нападению", – написала в шутку Таня под публикацией.
Подписчики Тани тоже были готовы к нападению. Об этом свидетельствует огромное количество лайков, а также комментариев под ее постом:
- "Невероятная";
- "Шикарная";
- "Таня, ты такая фактурная и харизматичная";
- "Женщина-кошка";
- "Взгляд – настоящий космос";
- "Таня, ты – секс";
- "Просто нереальная красота";
- "Дикая и необузданная".
Таня Брык снялась в крошечном бикини, чем взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Брык
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