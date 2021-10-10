Якщо вже робити щось гаряче, то витискати з цього максимум. Мабуть, саме такого правила дотримується Альона Омович. Інакше як пояснити її відверті фото, які вона регулярно викладає в мережі. От, наприклад, в образі спокусливого ангела...
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"Ангел, що впав з небес", – написала вона під публікацією.
Ці кілька кадрів Альони Омович шалено сподобалися її підписникам. Про це свідчать десятки тисяч лайків, а також безліч коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:
- "Одні з найкрасивіших фото в інстаграмі";
- "Дуже круто";
- "Обидві фотографії дуже красиві";
- "Вау, ти надзвичайна";
- "Ти просто бездоганна";
- "Краса, від якої перехоплює подих";
- "Шикарна";
- "Це настільки прекрасно";
- "Цими вигинами і ніжками можна милуватися вічність";
- "Просто космос!".
Альона Омович приміряла образ спокусливого ангела / Фото з інстаграму Омович
Альона Омович приміряла образ спокусливого ангела / Фото з інстаграму Омович
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Альона Омович – одна з тих красунь, на яких ти просто зобов'язаний підписатися. Але будь максимально обережним, щоб твоя кохана не почала ревнувати до української Кім Кардашян!