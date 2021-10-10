Якщо вже робити щось гаряче, то витискати з цього максимум. Мабуть, саме такого правила дотримується Альона Омович. Інакше як пояснити її відверті фото, які вона регулярно викладає в мережі. От, наприклад, в образі спокусливого ангела...

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"Ангел, що впав з небес", – написала вона під публікацією.

Ці кілька кадрів Альони Омович шалено сподобалися її підписникам. Про це свідчать десятки тисяч лайків, а також безліч коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Одні з найкрасивіших фото в інстаграмі";

"Дуже круто";

"Обидві фотографії дуже красиві";

"Вау, ти надзвичайна";

"Ти просто бездоганна";

"Краса, від якої перехоплює подих";

"Шикарна";

"Це настільки прекрасно";

"Цими вигинами і ніжками можна милуватися вічність";

"Просто космос!".



Альона Омович приміряла образ спокусливого ангела / Фото з інстаграму Омович



Альона Омович приміряла образ спокусливого ангела / Фото з інстаграму Омович

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