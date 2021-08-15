На спокусливих фото Мая Молнар позує у крихітному бікіні. Хоча, на першому фото може здатися, що перед фотографом вона постала повністю голою. Гайда насолоджуватися еротичними фото блогерки на Men 24!
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"Бережи своє тіло. Це найбільший актив, яким ти коли-небудь володів", – написала вона під постом.
А й справді, таке тіло однозначно варто берегти. Про це свідчить кілька десятків тисяч лайків, а також шалена кількість коментарів, якими красуню засипали:
- "Можеш не знімати свій капелюшок";
- "Надзвичайно красива";
- "Люблю тебе, Мая";
- "Абсолютно приголомшлива";
- "На тобі бездоганний капелюх";
- "Я скучив за тобою";
- "Ти неймовірна".
Мая Молнар знялася у крихітному бікіні / Фото з інстаграму Молнар
Гарячі фото Маї Молнар розбурхали користувачів мережі / Фото з інстаграму Молнар
На фото можна побачити ідеальне тіло блогерки / Фото з інстаграму Молнар
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