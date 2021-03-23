Джордан Морріс: що означають татуювання на тілі американського футболіста – фото

Джордан Морріс – американський футболіст з Острова Мерсер. Він – нападник "Сіетл Саундерс" у Вищій футбольній лізі, а також у національній збірній США. Його міжнародна кар'єра почалася у травні 2013 року, а у квітні 2015 він забив перший гол у чемпіонаті проти Мексики. 26-річний футболіст дивує не лише своїми спортивними досягненнями, а й татуюваннями на тілі.

Попри те, що його тіло прикрашене усього кількома малюнками, кожен із них має важливе значення для футболіста. Гайда розбиратися, що ж означають тату на тілі Джордана Морріса.

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1. Татуювання T1D

На правому передпліччі Джордана є татуювання з написом T1D.

Значення: T1D – абревіатура від "цукровий діабет 1 типу". Джордан зробив це тату, щоб люди знали, що він – діабетик. І, якщо буде необхідно, могли негайно допомогти йому.

2. Carpe Diem

На лівому передпліччі є татуювання з написом "Carpe Diem". Разом з фразою можна побачити дерево.

Значення: Carpe Diem – латинська сентенція, яка в перекладі означає "використовуй мить". Люди роблять таке татуювання, щоб пам'ятати про те, що їм слід зосередитися на тому, що відбувається зараз. Не загадувати на майбутнє, а також не жити минулим.

3. Маленький хлопчик

На біцепсі Джордана Морріса можна побачити тату з маленьким хлопчиком і написом.

Значення: на його лівому біцепсі – татуювання з хлопчиком, зроблене відповідно до рядків з другого Послання апостола Павла до коринфян: "Бо ми ходимо вірою, а не видінням".

4. Хрест і крила ангела

На лівому біцепсі футболіста витатуйовані хрест і пара крил ангела.

Значення: хрест і крила ангела – символ релігійної свободи. Але часто люди роблять таке татуювання, щоб віддати данину поваги коханій людини, якої більше немає у цьому світі.

Тіло Джордана Морріса покрите малюнками, які мають важливе значення для футболіста. Цікаво, яким буде наступне його тату.

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