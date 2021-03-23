Джордан Моррис – американский футболист с Острова Мерсер. Он – нападающий "Сиэтл Саундерс" в Высшей футбольной лиге, а также в национальной сборной США. Его международная карьера началась в мае 2013 года, а в апреле 2015 он забил первый гол в чемпионате против Мексики. 26-летний футболист удивляет не только своими спортивными достижениями, но и татуировками на теле.

Несмотря на то, что его тело украшено всего несколькими рисунками, каждый из них имеет важное значение для футболиста. Айда разбираться, что же означают тату на теле Джордана Морриса.

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1. Татуировка T1D

На правом предплечье Джордана есть татуировка с надписью T1D.

Значение: T1D – аббревиатура от "сахарный диабет 1 типа". Джордан сделал это тату, чтобы люди знали, что он – диабетик. И, если будет необходимо, могли немедленно помочь ему.

2. Carpe Diem

На левом предплечье есть татуировка с надписью "Carpe Diem". Вместе с фразой можно увидеть дерево.

Значение: Carpe Diem – латинская сентенция, которая в переводе означает "используй момент". Люди делают такую татуировку, чтобы помнить о том, что им следует сосредоточиться на том, что происходит сейчас. Не загадывать на будущее, а также не жить прошлым.

3. Маленький мальчик

На бицепсе Джордана Морриса можно увидеть тату с маленьким мальчиком и надписью.

Значение: на его левом бицепсе – татуировка с мальчиком, сделанная в соответствии со строками из второго Послания апостола Павла к коринфянам: "Ибо мы ходим верой, а не видением".

4. Крест и крылья ангела

На левом бицепсе футболиста вытатуированные крест и пара крыльев ангела.

Значение: крест и крылья ангела – символ религиозной свободы. Но часто люди делают такую татуировку, чтобы отдать дань уважения любимому человеку, которого больше нет в этом мире.

Тело Джордана Морриса покрыто рисунками, которые имеют важное значение для футболиста. Интересно, каким будет следующее его отец.