Тату-майстри показали свої найулюбленіші татуювання, які їх надихають: відео

Татуювання – велика відповідальність для людей, які їх роблять. Адже малюнок залишиться на твоєму тілі, можливо, навіть до кінця життя. Тож хороші майстри підходять до справи з любов'ю, енергією та натхненням. Гайда дивитися найулюбленіші татуювання майстрів своєї справи на Men 24!

Канал Inked попросив тату-майстрів обговорити деякі з їхній найулюбленіших стилів боді-арту, зокрема запитуючи: якби ви могли робити тільки один тип татуювання, що б ви вибрали для решти кар'єри?

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"Це досить обширно, але я люблю татуювання з природою. Усе, що пов'язано з природою, портрети тварин", – говорить Чарльз Арісменді.

Він любить робити фотореалізм. Але робить це композиційно, динамічно. Зображаючи ті місця, в яких він би хотів залишитися.

А от Нік Матіч любить чикано, латиноамериканський стиль художніх робіт, в якому жіночі обличчя поєднуються з мексиканськими образами.

"Мені подобається робити це, я б робив це цілими днями щодня, якби міг. Насправді це те, що мене привабило до татуювання... Бачити щось крім традиційної роботи з жирними лініями", – зазначає він.

"Якби я міг використовувати один стиль до кінця своєї кар'єри, це була б нова школа", – говорить Кевін Будро.

Він має на увазі барвисту, мультиплікаційну форму мистецтва, яка у першу чергу характеризується різкими обрисами та перебільшеними формами.

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"Я вже роблю багато таких татуювань, це моя основна мета. Я просто відчуваю, що це весело, щодня щось нове, це безперечно унікальна, приваблива, дуже яскрава ідея, яка ніколи не набридне", – підкреслює Будро.

І хоча багато майстрів тату засуджують левів і тигрів, називаючи їх страшенно неоригінальними, Меган Массакре – прихильниця котячих чорнил.

"Я безумовно могла дивитися на милі маленькі котячі морди все життя", – каже вона.

Інша художниця, яка працює під псевдонімом Brightbones, надихається пташиною різноманітністю.

"Я б завжди малювала птахів. Я буду схожа на птицю-жінку з Голлівуду", – зазначила вона.

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Якщо ж ти мрієш про татуювання, то найкраще, що ти можеш зробити, – знайти закоханого у свою справу тату-майстра. Він допоможе не лише підібрати ідеальний для тебе ескіз, а й зробить малюнок настільки крутим, що він тішитиме тебе роками!