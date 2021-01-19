Микола Шапаренко – український професійний футболіст, півзахисник київського "Динамо", а також другий наймолодший автор гола в історії найвищої ліги України з футболу. Він не лише надзвичайно талановитий футболіст, а й фанат татуювань. Men 24 розповідає, що означають тату на тілі Миколи Шапаренка.

22-річний Микола Шапаренко прикрасив своє тіло безліччю татуювань. Гайда разом з Men 24 розбиратися, що означають тату на тілі півзахисника "Динамо".

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1. BLESSED

Спереду на правій нозі можна побачити тату з написом "благословенний". Відомо, що Микола зробив це татуювання, щоб нагадати собі про важкі часи, з якими йому довелося зіткнутися у часи ранньої кар'єри та дитинства. Він твердо вірить у Бога та його благословення, а також стверджує, що він – "благословенне дитя" Бога.

2. Голуб і руки в молитві

Поруч з татуюванням "BLESSED" нещодавно Микола Шапаренко вирішив набити ще одне релігіозне татуювання. На ньому зображені руки, що моляться, голуб у польоті та сяйво. Вона обрамлює слово "благословенний", доповнюючи малюнок. А зробила його Оля Іванцова, популярна серед українських спортсменів тату-майстриня.

4. Футбольний м'яч

На внутрішній стороні його лівої ноги є маленький футбольний м'яч.

Значення: татуювання футболіста показує його любов до гри, яка стала невіддільною складовою його життя.

4. HOPE

Поруч з м'ячем можна побачити татуювання зі словом "Надія".

5. Портрет на лівій руці

На лівому передпліччі Миколи намальоване зображення жіночої фігури. Воно демонструє якусь королівську або богоподібну жіночу фігуру.

6. Цитата на біцепсі

На лівому біцепсі Миколи можна побачити цитату португальською мовою: "Eu não dou o que é meu enquanto estou vivo". У перекладі цей рядок означає: "Я не віддаю те, що належить мені, поки я живий". Малюнок вказує на характер і особистість Шапаренка.

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7. Ісус Христос

На лівому біцепсі Миколи є великий портрет Ісуса Христа.

Значення: це татуювання з Ісусом Христом на тілі Миколи розповідає нам про сильні релігійні переконання півзахисника "Динамо", а також віру в християнство.

8. Ангел, який молиться

На внутрішній стороні його лівого біцепса нанесений ангел, який молиться.

Значення: ангел, який молиться – символ прагнення людини бути ближчою до Бога. Це також символ смирення та пошуку Божого благословення у житті.

9. Цитата на руці

На лівому передпліччі Миколи є ще одна цитата португальською мовою: "Um Deus para Toda vida". Ці рядки у перекладі означають: "Бог на все життя".

10. Тигр

На середині його лівої руки ми також можемо побачити татуювання з тигром.

Значення: татуювання з ревучим тигром – спосіб показати свою силу, відвагу та міць.

11. Татуювання з трояндою

На лівому зап'ясті Микола вирішив набити собі татуювання з трояндою.

Значення: Троянда – символ кохання, прихильності та романтики.

12. Цитата на лівій нозі

На лівій нозі Миколи Шапаренка можна побачити приказку "pugnare enim vivere". Рядки написані латинською мовою, а означають вони: "боротися, щоб вижити".

13. "Качині історії"

Поруч з татуюванням "HOPE" на його нозі з'явилося нове татуювання. На ньому зображені герої "Качини історій". Зробила це татуювання також Оля Іванцова.

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Татуювання на тілі Миколи Шапаренка нагадують йому про те, що він не повинен здаватися та впевнено іти до своєї мети. Також він наніс кілька релігійних зображень, які показують нам, наскільки сильно він вірить у Бога та вдячний йому за свої здобутки.