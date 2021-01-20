Крістіан Пулішич – професійний американський футболіст. Зараз він – нападник у "Челсі", а також грає за національну збірну США. До англійського клубу він долучився у 2019 році. Але цього разу ми сконцентруємо свою увагу не на його кар'єрі, а на татуюваннях. Гайда разом з Men 24 розбиратися, що означають тату на тілі Пулішича.

22-річний Крістіан Пулішич – третє найдорожче придбання в історії футбольного клубу "Челсі". І хоч поки він не вражає своєю результативністю, на нього у команді покладають великі надії. Ми ж на Men 24 розповімо, які татуювання є на тілі Крістіана Пулішича, а також пояснимо їхнє значення.

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1. Орел і прапор

На лівому плечі гравця є татуювання із зображенням гігантського американського білоголового орла. За орлом витатуйований американський прапор, а біля його плеча видно вогні стадіону.

Значення: татуювання американського прапора з культовим білоголовим орлом – тату на честь країни його народження, Сполучених Штатів Америки.

2. Цитата

Область його руки, трохи вище лівого ліктя, містить татуювання з цитатою. Вона говорить: "Бажання – відправна точка всіх досягнень, не надія, не бажання, а гостре пульсуюче бажання, яке перевершує все".

Значення: цитата на його руці – одна з цитат Наполеона Гілла, який був американським автором.

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3. Скульптура та корона

На внутрішній стороні його лівого плеча є татуювання з зображенням чоловіка. Також там витатуйована корона, а за нею – промені сонця. Під короною видно ім'я.

Значення: татуювання скульптури разом з короною на передпліччі – частина татуювання на честь його країни.

4. Тигр і дата

Збоку на лівому передпліччі гравця є татуювання з очима тигра. Також там витатуйована дата: "XII XIII MMXIII".

Значення: дата на його зап'ясті – 13 грудня 2013 року – день, коли Крістіан забив гол і допоміг юнацькій збірній США перемогти над Бразилією у міжнародному товариському матчі. Йому тоді було усього 15 років, і він був найціннішим гравцем матчу. Тож цей день – один з найважливіших у його житті.

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Крістіан Пулішич – молодий футболіст, який має всі шанси стати справжньою зіркою. Підозрюємо, що одне з наступних своїх татуювань він присвятить якійсь суттєвій перемозі уже у старшій лізі.