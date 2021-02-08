Татуировки – большая ответственность для людей, которые их делают. Ведь рисунок останется на твоем теле, возможно, даже до конца жизни. Поэтому хорошие мастера подходят к делу с любовью, энергией и вдохновением. Айда смотреть любимые татуировки мастеров своего дела на Men 24!

Канал Inked попросил тату-мастеров обсудить некоторые из их самых любимых стилей боди-арта, в частности спрашивая: если бы вы могли делать только один тип татуировки, что бы вы выбрали для остальной карьеры?

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"Это достаточно широко, но я люблю татуировки с природой. Все, что связано с природой, портреты животных", – говорит Чарльз Арисменди.

Он любит делать фотореализм. Но делает это композиционно, динамично. Изображая те места, в которых он бы хотел остаться.

А вот Ник Матич любит чикано, латиноамериканский стиль художественных работ, в котором женские лица сочетаются с мексиканскими образами.

"Мне нравится делать это, я бы делал это целыми днями ежедневно, если бы мог. На самом деле это то, что меня привлекло к татуировке... Видеть что-то помимо традиционной работы с жирными линиями", – отмечает он.

"Если бы я мог использовать один стиль до конца своей карьеры, это была бы новая школа", – говорит Кевин Будро.

Он подразумевает красочную, мультипликационную форму искусства, которая в первую очередь характеризуется резкими очертаниями и преувеличенными формами.

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"Я уже делаю много таких татуировок, это моя основная цель. Я просто чувствую, что это весело, каждый день что-то новое, это бесспорно уникальная, привлекательная, очень яркая идея, которая никогда не надоест", – подчеркивает Будро.

И хотя многие мастера тату осуждают львов и тигров, называя их очень неоригинальными, Меган Массакра – поклонница кошачьих чернил.

"Я определенно могла смотреть на милые маленькие кошачьи морды всю жизнь", – говорит она.

Другая художница, работающая под псевдонимом Brightbones, вдохновляется птичьим разнообразием.

"Я бы всегда рисовала птиц. Я буду похожа на птицу-женщину из Голливуда", – отметила она.

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