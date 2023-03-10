Та ось тобі сюрприз: насправді вчені вже давно знають про п'ятий шар – бо всередині внутрішнього ядра є, не повіриш, своє внутрішнє ядро! Це металева куля приблизно у 650 кілометрів у поперечнику, і ось саме вона оповита купою таємниць.
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Внутрішнє ядро дослідили за допомогою даних після землетрусу
Теоретично вчені припустили існування такого ядра ще у 2002, а крайнє підтвердження отримали у березні 2022. Але, оскільки його покривають 4 верхні шари, та й невелике воно – всього в 1% від об'єму Землі, внутрішнє ядро мало вивчене.
- Що цікаво, вивчають це ядро вчені за допомогою землетрусів: сейсмічні хвилі по п'ять разів стрибають туди й сюди вздовж діаметра Землі й, звісно, проходять через її центр.
- Команда авторів найсвіжішого дослідження об'єднала сейсмічні дані, записані різними центрами обробки по всьому світу про великий землетрус на Соломонових островах 2017 року (магнітуда 7,9), та зазирнула у глибокі надра планети.
Вчені виявили, що хвиля долає планету вшир за 20 хвилин. Під час кожної можна було побачити "анізотропну" властивість внутрішнього ядра на чіткому екрані: сейсмічні хвилі, що проходили через найглибше внутрішнє ядро, сповільнювалися в одному напрямку, тоді як ті, що рухалися через зовнішній шар, сповільнювалися в іншому напрямку.
Структура Землі у максимально спрощеному вигляді / Фото freepik
Це означає, що кристали заліза – саме заліза, яке домінує у внутрішньому ядрі – організовані інакше, ніж у зовнішній оболонці внутрішнього ядра. Також виявилося, що напрямок променевих хвиль у ядрі найповільніший під косим кутом до площини екватора (або 50 градусів від осі обертання Землі).
- Учені знайшли переконливі докази, що повільно рухоме залізо в ядрі Землі приводить в дію геодинамо планети, що призводить до генерації глобального магнітного поля Землі.
- Тобто розуміння того, що відбувається в серці планети, проливає світло на те, як поводиться магнітне поле, як і чому пересуваються магнітні полюси!
А це дуже важливо для розвитку магнітних методів пошуку, розвідування корисних копалин, методів орієнтування та навіть розв'язання екологічних проблем.
Магнітне поле нашої планети, вочевидь, залежить від внутрішнього ядра Землі / Фото ESA