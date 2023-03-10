Та ось тобі сюрприз: насправді вчені вже давно знають про п'ятий шар – бо всередині внутрішнього ядра є, не повіриш, своє внутрішнє ядро! Це металева куля приблизно у 650 кілометрів у поперечнику, і ось саме вона оповита купою таємниць.

Також цікаво Підготуй рецептори до пригод: яскраві весняні коктейлі, які точно здивують твоїх друзів

Внутрішнє ядро дослідили за допомогою даних після землетрусу

Теоретично вчені припустили існування такого ядра ще у 2002, а крайнє підтвердження отримали у березні 2022. Але, оскільки його покривають 4 верхні шари, та й невелике воно – всього в 1% від об'єму Землі, внутрішнє ядро мало вивчене.

Що цікаво, вивчають це ядро вчені за допомогою землетрусів: сейсмічні хвилі по п'ять разів стрибають туди й сюди вздовж діаметра Землі й, звісно, проходять через її центр.

туди й сюди вздовж діаметра Землі й, звісно, проходять через її центр. Команда авторів найсвіжішого дослідження об'єднала сейсмічні дані, записані різними центрами обробки по всьому світу про великий землетрус на Соломонових островах 2017 року (магнітуда 7,9), та зазирнула у глибокі надра планети.

Вчені виявили, що хвиля долає планету вшир за 20 хвилин. Під час кожної можна було побачити "анізотропну" властивість внутрішнього ядра на чіткому екрані: сейсмічні хвилі, що проходили через найглибше внутрішнє ядро, сповільнювалися в одному напрямку, тоді як ті, що рухалися через зовнішній шар, сповільнювалися в іншому напрямку.



Структура Землі у максимально спрощеному вигляді / Фото freepik

Це означає, що кристали заліза – саме заліза, яке домінує у внутрішньому ядрі – організовані інакше, ніж у зовнішній оболонці внутрішнього ядра. Також виявилося, що напрямок променевих хвиль у ядрі найповільніший під косим кутом до площини екватора (або 50 градусів від осі обертання Землі).

Учені знайшли переконливі докази, що повільно рухоме залізо в ядрі Землі приводить в дію геодинамо планети, що призводить до генерації глобального магнітного поля Землі.

планети, що призводить до генерації глобального магнітного поля Землі. Тобто розуміння того, що відбувається в серці планети, проливає світло на те, як поводиться магнітне поле, як і чому пересуваються магнітні полюси!

А це дуже важливо для розвитку магнітних методів пошуку, розвідування корисних копалин, методів орієнтування та навіть розв'язання екологічних проблем.



Магнітне поле нашої планети, вочевидь, залежить від внутрішнього ядра Землі / Фото ESA

Отже: ситуація з п'ятим шаром Землі вже зараз видається цілком зрозумілою. Як це зазвичай і буває, пройде ще якийсь час, перш ніж перепишуть підручники. А проте це таки, очевидно, доведеться зробити.