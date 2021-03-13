Американська супермодель розбурхала мережу фотографією у ліжку: спокусливий кадр
Тайра Бенкс приголомшує своєю неймовірною вродою. 47-річна супермодель виклала в мережі фото, на якому вона позує у ліжку, прикриваючи оголене тіло постільною білизною. Провокативне фото неабияк розбурхало підписників зірки подіумів. Насолоджуйся порцією краси від Тайри Бенкс на Men 24!
Джерело:інстаграм Тайри Бенкс
Супермодель Тайра Бенкс не надто часто тішить своїх підписників спокусливими світлинами, тож такі пости – справжнє свято. Не дивно, що прихильники 47-річної красуні не можуть відірвати очей від її публікації.
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"Багато хто думає, як я виглядаю, коли прокидаюся щоранку... але ви не знаєте, як це насправді", – написала вона під постом.
Не дивно, що прихильники Тайри Бенкс залишили безліч коментарів під цим фото. Їм шалено сподобалося спостерігати за своєю кумиркою у ліжку:
- "Приголомшлива";
- "Красива Тайра";
- "Я б залюбки приєднався до тебе у ліжку";
- "Справжнє полум'я у ліжку";
- "Сексуальна та приваблива як завжди";
- "Я мрію побачити тебе зранку, але думаю, що твоя зачіска буде більш дикою";
- "Неймовірна королева".
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Тайра Бенкс вражає своєю вродою та спокусливими формами. Супермодель однозначно заслуговує не лише на твій лайк і коментар, а й на підписку. Будь одним з перших, хто бачитиме свіжі пости моделі.
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