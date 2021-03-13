Американская супермодель взбудоражила сеть фотографией в постели: соблазнительный кадр
Тайра Бэнкс поражает своей невероятной красотой. 47-летняя супермодель выложила в сети фото, на котором она позирует в постели, прикрывая обнаженное тело постельным бельем. Провокационное фото изрядно взбудоражило подписчиков звезды подиумов. Наслаждайся порцией красоты от Тайры Бэнкс на Men 24!
Источник:инстаграм Тайры Бэнкс
Супермодель Тайра Бэнкс не слишком часто радует своих подписчиков соблазнительными фотографиями, поэтому такие посты – настоящий праздник. Неудивительно, что поклонники 47-летней красавицы не могут оторвать глаз от ее публикации.
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"Многие думают, как я выгляжу, когда просыпаюсь каждое утро... но вы не знаете, как это на самом деле", – написала она под постом.
Неудивительно, что поклонники Тайры Бэнкс оставили множество комментариев под этим фото. Им безумно понравилось наблюдать за своим кумиром в постели:
- "Потрясающая";
- "Красива Тайра";
- "Я бы с удовольствием присоединился к тебе в постели";
- "Настоящее пламя в постели";
- "Сексуальная и привлекательная как всегда";
- "Я мечтаю увидеть тебя утром, но думаю, что твоя прическа будет более дикой";
- "Невероятная королева".
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Тайра Бэнкс поражает своей красотой и соблазнительными формами. Супермодель однозначно заслуживает не только на твой лайк и комментарий, но и на подписку. Будь одним из первых, кто увидит свежие посты модели.
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