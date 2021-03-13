Тайра Бэнкс поражает своей невероятной красотой. 47-летняя супермодель выложила в сети фото, на котором она позирует в постели, прикрывая обнаженное тело постельным бельем. Провокационное фото изрядно взбудоражило подписчиков звезды подиумов. Наслаждайся порцией красоты от Тайры Бэнкс на Men 24!

Супермодель Тайра Бэнкс не слишком часто радует своих подписчиков соблазнительными фотографиями, поэтому такие посты – настоящий праздник. Неудивительно, что поклонники 47-летней красавицы не могут оторвать глаз от ее публикации.

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"Многие думают, как я выгляжу, когда просыпаюсь каждое утро... но вы не знаете, как это на самом деле", – написала она под постом.

Неудивительно, что поклонники Тайры Бэнкс оставили множество комментариев под этим фото. Им безумно понравилось наблюдать за своим кумиром в постели:

"Потрясающая";

"Красива Тайра";

"Я бы с удовольствием присоединился к тебе в постели";

"Настоящее пламя в постели";

"Сексуальная и привлекательная как всегда";

"Я мечтаю увидеть тебя утром, но думаю, что твоя прическа будет более дикой";

"Невероятная королева".

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