Якщо ти нерішучий, імовірно, тобі важко ухвалювати швидкі рішення. І тобі, як правило, важко зрозуміти, що для тебе найкраще у будь-який момент. Та й узагалі сумніви тебе не полишають упродовж цілого дня. Але, як з'ясувалося, у цієї особливості є також світла сторона.

Читай також Від мікстури до витвору мистецтва в бокалі: як змінювалася культура споживання горілки

Якщо ти нерішучий, то це може бути ознакою того, що ти дуже розумна людина. Ми назвемо кілька причин, чому так відбувається.

1. Прокачуєш свою особистість

Це відбувається тому, що нерішучість спонукає людей не впадати в інформаційні упередження та бути більш здатними ухвалювати рішення на основі власних переконань та ідей. Тебе мало цікавить те, що диктує світ. Так, ти не ухвалюєш рішення відразу. І робиш це тому, що повинен усе проаналізувати, обміркувати. А не зробити черговий шаблонний крок.



Ти краще пізнаєш себе та свої вподобання і потреби / Фото garetsvisual

Люди, які не визначилися, мають можливість краще пізнати себе. Можуть зрозуміти, чи відповідають їхні смаки тенденціям. Можливо, навіть нерішуча людина матиме кращий стиль, ніж той, хто постійно слідкує за тенденціями. А все тому, що вона приділяє достатньо часу вивченню, аналізу та розумінню всього.

2. Мало цікавить думка інших

На людей, як правило, сильно впливає те, що про неї подумають інші. Однак, коли люди розвивають власну особистість і добре обмірковують свої рішення та способи дій, для них думка інших уже не має такого значення. Якщо ти знаєш, скільки часу витратив на певне рішення, ти чітко розумієш свою мотивацію. Тож коментар збоку тебе мало хвилює.

3. Ухвалюєш відповідальні рішення

Коли ми діємо через поспіх або імпульсивність, ми можемо ухвалювати рішення, які ми не обов'язково добре обдумали. І це може стати причиною негативних наслідків. Отже, якщо ти нерішучий, ти, швидше за все, ухвалюватимеш значно відповідальніші рішення, обміркуєш усі можливі сценарії розвитку. А ще ти будеш значно обережнішим у своїх діях.



Ти спочатку міркуєш, а потім уже ухвалюєш рішення / Фото cookie_studio

Варте уваги Щоб стати справжнім лідером, потрібно прокачати цю навичку: експерти з Гарварду розповіли як

Ми, звичайно ж, не закликаємо тебе ставати вкрай нерішучим. Але рекомендуємо перебрати від цього типу людей бодай звичку не ухвалювати поспішних рішень. Іноді таки корисно зважити всі "За" і "Проти", щоб зробити своє життя лише кращим. Водночас не забувай, що іноді єдиним правильним рішенням таки стає ризик.