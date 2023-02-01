Як з'ясувалося, тобі необхідно розвинути навички слухання. Вони знадобляться для того, щоб пізнавати навколишній світ, спілкуватися з іншими та стати ідеальним лідером. Усе це дозволить тобі рости та розвиватися, а також досягнути успіху.

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Як прокачати навичку слухати

Ти повинен діяти розумно, якщо хочеш розвиватися у своїй роботі. І це не означає, що ти повинен бути найрозумнішим у кабінет. Але в тебе має бути відмінна стратегія, емоційний інтелект. Крім того, тобі слід працювати над інструментами, які допоможуть по життю. Один із них – вміння слухати.

Хороша новина полягає в тому, що ти дійсно можеш прокачати навички слухання. Якщо пропрацювати їх, то в тебе будуть значно вищі шанси стати успішною людиною та лідером, за яким усі потягнуться.

А чи вмієш ти слухати?

Оглядач розказує, що хороші навички слухання важливі, незалежно від того, чи:

допомагатимеш ти своїй команді створювати чудову ідею,

обговорюватимеш варіанти наступної маркетингової кампанії

чи допомагатимеш своєму клієнту розв'язати проблему.

Важливо запам'ятати, що хороші слухачі сприймаються як надійніші та більш чуйні.



Люди, які слухають, вважаються надійнішими та більш чуйними / Фото drobotdean

Уміння по-справжньому слухати може стати тим додатковим поштовхом, який тобі потрібен, щоб досягнути успіху. Але не лише в професійному плані, а й в особистих стосунках. Адже це допомагає налагодити краще спілкування з іншими, уникнути плутанини та знаходити оптимальні рішення.

Як ти можеш покращити навичку

Експерт назвав три ключові положення. Їх варто взяти на озброєння тим, хто хоче стати кращим слухачем:

ти повинен залишатися зосередженим під час розмови;

отримай ясність щодо того, що викликає проблему чи перешкоду;

пролий світло на ідеї, які можуть допомогти розв'язати проблеми.

Перше, що потрібно зробити, – визначити проблему. Після цього слід спробувати зрозуміти та виявити фактори, які її викликають. Також варто зрозуміти, що заважало впоратися з проблемою до цього моменту.

Уміння слухати – важливий крок, адже це дає тобі змогу знати точку зору інших, відкривати важливі моменти та знаходити ефективніші, творчі та функціональні рішення для того, що ти хочеш зробити.



Вислухай інших, щоб краще зрозуміти корінь проблеми / Фото drobotdean

Слід затямити, що якщо ти не слухаєш, то ти просто не зможеш зрозуміти співрозмовника. Якщо ж ти його не розумієш, то як ти можеш розв'язати проблеми, які виникають? А отже, у тебе знижуються шанси на ріст і просування.

Експерт також поділився дуже мудрою фразою Далай-лами, в якій він пояснює, чому важливо вміти слухати. Він сказав: "Коли ви говорите, ви лише повторюєте те, що вже знаєте. Але якщо слухати, то можна дізнатися щось нове".

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Тож гайда прокачувати навичку слухати. Вона однозначно принесе тобі дуже і дуже багато користі. Причому як на роботі, так і в особистому житті.