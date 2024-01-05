Усі ці поради корисні – деякі більше, деякі менше. Але є одна, яка працює безперечно – це техніка Помодоро.

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Додумався до неї Франческо Чірілло, комп'ютерний інженер, який надихнувся кухонним таймером у формі помідора. У 1980-х роках він створив метод тайм-менеджменту, що допомагає підвищити продуктивність за допомогою інтервалів.

Що таке техніка Помодоро і як її застосовувати

Відтоді техніка утримує неабияку популярність серед підприємців та загалом людей по всьому світу, що прагнуть максимально ефективно використовувати свій час. Її цілі такі:

Зменшення тривоги.

Покращення уваги та концентрації.

Підвищення усвідомленості у прийнятті рішень.

Підвищення мотивації та підтримання її на постійному рівні.

Зміцнення рішучості у досягненні цілей.

Удосконалення процесу оцінки часу.

Покращення робочих або навчальних процесів.

Етапи техніки Помодоро

Метод містить 5 етапів, які виконують послідовно впродовж дня.

Планування. Перед початком робочого дня слід скласти список усіх справ, які ти хочеш зробити за цей день.

Перед початком робочого дня слід скласти список усіх справ, які ти хочеш зробити за цей день. Відстеження. Ти відстежуєш свою продуктивність, щоб виконати певну роботу протягом певного часу.

Ти відстежуєш свою продуктивність, щоб виконати певну роботу протягом певного часу. Журналювання. Наприкінці дня ти збираєш дані про свою роботу протягом дня.

Наприкінці дня ти збираєш дані про свою роботу протягом дня. Обробка. Аналіз зібраних даних про твою продуктивність, щоб дійти певних висновків.

Аналіз зібраних даних про твою продуктивність, щоб дійти певних висновків. Візуалізація. Аналіз результатів щоденної роботи, пошук сфер для покращення та напрямків дій на наступний день.

Як впровадити техніку Pomodoro у своє повсякденне життя

Секрет впровадження у 30-хвилинних інтервалах – 25 хвилин на виконання певного завдання і 5 хвилин на коротку перерву. Отже, потрібен таймер і журнал (список завдань).

Встановлюй будильник, який спрацює через 25 хвилин, і починай виконання першого завдання зі списку. Коли звуковий сигнал пролунає – повністю зупинися, причім у всіх без винятку випадках, і зроби невелику перерву від 3 до 5 хвилин.

який спрацює через 25 хвилин, і починай виконання першого завдання зі списку. Коли звуковий сигнал пролунає – повністю зупинися, причім у всіх без винятку випадках, і зроби невелику перерву від 3 до 5 хвилин. Так, імовірно, 25 хвилин буде недостатньо, щоб зробити завдання – скажімо, якщо це щомісячний звіт, який ти повинен здати начальнику. Це нічого – ти можеш присвятити цьому складному завданню два, три або більше інтервалів. Головне – дотримуватися інтервалів та сумлінно відзначати їх у списку завдань умовними хрестиками.

інтервалів та сумлінно відзначати їх у списку завдань умовними хрестиками. Перерва необхідна, щоб очистити твій розум і водночас поглибити концентрацію. З часом 5-хвилинних перерв буде недостатньо, тож через кожні 4 інтервали потрібно робити 15 хвилин перерви.

Зауваж: якщо ти виконав завдання за 15 чи 20 хвилин, ти не можеш просто зупинити таймер. Треба обов'язково використати час, що залишився, – щоб ще раз перевірити чи переконатися, що все ОК.

Останній крок до підвищення продуктивності

Для розвитку продуктивності треба озирнутися назад, проаналізувати, що було не так, і шукати покращення в наступному дні. Саме для цього три останні етапи.

Коли виконаєш всі завдання зі свого списку, порахуй, скільки інтервалів пішло на кожне з них.

Потім визнач, чи не зайняло певне завдання більше часу, ніж ти планував.

Та шукай закономірності, які допоможуть знайти причину та усунути її.

Можливо, ці етапи здадуться тобі не зовсім корисними, але вони справді дуже допомагають дійсно змінити ситуацію, краще організуватися і реалістично оцінювати те, що ти можеш зробити протягом дня.

А як щодо втрати увагу чи завдань в останню хвилину

В ідеальному світі можна виконати свій список справ без перерв та емердженсі. Але в реальному – будуть несподівані телефонні дзвінки, електронні листи від шефа та інші речі, яких важко уникнути. Важливо знати, як справлятися з цим усім, не втрачаючи при цьому концентрації.

По-перше, зауваж, що запізнення на один інтервал, тобто 30 хвилин, не є такою вже великою проблемою. Тому зовнішні переривання можуть (здебільшого) почекати. До прикладу, не бійся сказати подрузі, що передзвониш їй за кілька хвилин.

на один інтервал, тобто 30 хвилин, не є такою вже великою проблемою. Тому зовнішні переривання можуть (здебільшого) почекати. До прикладу, не бійся сказати подрузі, що передзвониш їй за кілька хвилин. Якщо ж переривання є реакцією на термінову діяльність, то тут є два варіанти. Перший – зупинити поточний інтервал, щоб почати термінове завдання (тільки обов'язково за тим же методом інтервалів). Другий – завершити поточний інтервал та почати термінове завдання, а потім повернутися за потреби назад.

У будь-якому випадку – це твоя влада і твоє право на рішення. Тож зроби короткий аналіз і оціни, що краще.