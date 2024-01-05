Усі ці поради корисні – деякі більше, деякі менше. Але є одна, яка працює безперечно – це техніка Помодоро.
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Додумався до неї Франческо Чірілло, комп'ютерний інженер, який надихнувся кухонним таймером у формі помідора. У 1980-х роках він створив метод тайм-менеджменту, що допомагає підвищити продуктивність за допомогою інтервалів.
Що таке техніка Помодоро і як її застосовувати
Відтоді техніка утримує неабияку популярність серед підприємців та загалом людей по всьому світу, що прагнуть максимально ефективно використовувати свій час. Її цілі такі:
- Зменшення тривоги.
- Покращення уваги та концентрації.
- Підвищення усвідомленості у прийнятті рішень.
- Підвищення мотивації та підтримання її на постійному рівні.
- Зміцнення рішучості у досягненні цілей.
- Удосконалення процесу оцінки часу.
- Покращення робочих або навчальних процесів.
Етапи техніки Помодоро
Метод містить 5 етапів, які виконують послідовно впродовж дня.
- Планування. Перед початком робочого дня слід скласти список усіх справ, які ти хочеш зробити за цей день.
- Відстеження. Ти відстежуєш свою продуктивність, щоб виконати певну роботу протягом певного часу.
- Журналювання. Наприкінці дня ти збираєш дані про свою роботу протягом дня.
- Обробка. Аналіз зібраних даних про твою продуктивність, щоб дійти певних висновків.
- Візуалізація. Аналіз результатів щоденної роботи, пошук сфер для покращення та напрямків дій на наступний день.
Як впровадити техніку Pomodoro у своє повсякденне життя
Секрет впровадження у 30-хвилинних інтервалах – 25 хвилин на виконання певного завдання і 5 хвилин на коротку перерву. Отже, потрібен таймер і журнал (список завдань).
- Встановлюй будильник, який спрацює через 25 хвилин, і починай виконання першого завдання зі списку. Коли звуковий сигнал пролунає – повністю зупинися, причім у всіх без винятку випадках, і зроби невелику перерву від 3 до 5 хвилин.
- Так, імовірно, 25 хвилин буде недостатньо, щоб зробити завдання – скажімо, якщо це щомісячний звіт, який ти повинен здати начальнику. Це нічого – ти можеш присвятити цьому складному завданню два, три або більше інтервалів. Головне – дотримуватися інтервалів та сумлінно відзначати їх у списку завдань умовними хрестиками.
- Перерва необхідна, щоб очистити твій розум і водночас поглибити концентрацію. З часом 5-хвилинних перерв буде недостатньо, тож через кожні 4 інтервали потрібно робити 15 хвилин перерви.
Зауваж: якщо ти виконав завдання за 15 чи 20 хвилин, ти не можеш просто зупинити таймер. Треба обов'язково використати час, що залишився, – щоб ще раз перевірити чи переконатися, що все ОК.
Останній крок до підвищення продуктивності
Для розвитку продуктивності треба озирнутися назад, проаналізувати, що було не так, і шукати покращення в наступному дні. Саме для цього три останні етапи.
- Коли виконаєш всі завдання зі свого списку, порахуй, скільки інтервалів пішло на кожне з них.
- Потім визнач, чи не зайняло певне завдання більше часу, ніж ти планував.
- Та шукай закономірності, які допоможуть знайти причину та усунути її.
Можливо, ці етапи здадуться тобі не зовсім корисними, але вони справді дуже допомагають дійсно змінити ситуацію, краще організуватися і реалістично оцінювати те, що ти можеш зробити протягом дня.
А як щодо втрати увагу чи завдань в останню хвилину
В ідеальному світі можна виконати свій список справ без перерв та емердженсі. Але в реальному – будуть несподівані телефонні дзвінки, електронні листи від шефа та інші речі, яких важко уникнути. Важливо знати, як справлятися з цим усім, не втрачаючи при цьому концентрації.
- По-перше, зауваж, що запізнення на один інтервал, тобто 30 хвилин, не є такою вже великою проблемою. Тому зовнішні переривання можуть (здебільшого) почекати. До прикладу, не бійся сказати подрузі, що передзвониш їй за кілька хвилин.
- Якщо ж переривання є реакцією на термінову діяльність, то тут є два варіанти. Перший – зупинити поточний інтервал, щоб почати термінове завдання (тільки обов'язково за тим же методом інтервалів). Другий – завершити поточний інтервал та почати термінове завдання, а потім повернутися за потреби назад.
У будь-якому випадку – це твоя влада і твоє право на рішення. Тож зроби короткий аналіз і оціни, що краще.