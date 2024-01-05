Все эти советы полезны – некоторые больше, некоторые меньше. Но есть один, который работает бесспорно – это техника Помодоро.

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Додумался до нее Франческо Чирилло, компьютерный инженер, вдохновившийся кухонным таймером в форме помидора. В 1980-х он создал метод тайм-менеджмента, помогающий повысить производительность с помощью интервалов.

Что такое техника Помодоро и как ее применять

С тех пор техника удерживает незаурядную популярность среди предпринимателей и людей по всему миру, стремящихся максимально эффективно использовать свое время. Ее цели таковы:

Уменьшение тревоги.

Улучшение внимания и концентрации.

Повышение осознанности в принятии решений.

Повышение мотивации и ее поддержание на постоянном уровне.

Укрепление решительности в достижении целей.

Совершенствование процесса оценки времени.

Улучшение рабочих или учебных процессов.

Этапы техники Помодоро

Метод содержит пять этапов, которые выполняют последовательно в течение дня.

Планировка. Перед началом рабочего дня надо составить список всех дел, которые ты хочешь сделать за этот день.

Перед началом рабочего дня надо составить список всех дел, которые ты хочешь сделать за этот день. Отслеживание. Ты отслеживаешь свою производительность, чтобы проделать определенную работу в течение определенного времени.

Ты отслеживаешь свою производительность, чтобы проделать определенную работу в течение определенного времени. Журналирование. В конце дня ты собираешь данные о своей работе в течение дня.

В конце дня ты собираешь данные о своей работе в течение дня. Обработка. Анализ собранных данных о твоей производительности, чтобы сделать определенные выводы.

Анализ собранных данных о твоей производительности, чтобы сделать определенные выводы. Визуализация. Анализ результатов повседневной работы, поиск сфер для улучшения и направлений действий на следующий день.

Как внедрить технику Pomodoro в свою повседневную жизнь

Секрет внедрения в 30-минутных интервалах – 25 минут для выполнения определенного задания и 5 минут для короткого перерыва. Следовательно, требуется таймер и журнал (список задач).

Устанавливай будильник, который сработает через 25 минут, и начинай выполнение первого задания из списка. Когда звуковой сигнал раздастся – полностью остановись, причем во всех без исключения случаях, и сделай небольшой перерыв от 3 до 5 минут.

который сработает через 25 минут, и начинай выполнение первого задания из списка. Когда звуковой сигнал раздастся – полностью остановись, причем во всех без исключения случаях, и сделай небольшой перерыв от 3 до 5 минут. Да, вероятно, 25 минут будет недостаточно, чтобы сделать задачу – скажем, если это ежемесячный отчет, который ты должен сдать начальнику. Это ничего – ты можешь посвятить этой сложной задаче два, три или более интервала. Главное – придерживаться интервалов и отмечать их в списке задач условными крестиками.

интервалов и отмечать их в списке задач условными крестиками. Перерыв необходим, чтобы очистить твой разум и одновременно углубить концентрацию. Со временем 5-минутных перерывов будет недостаточно, поэтому через каждые 4 интервала нужно делать 15 минут перерыва.

Заметь: если ты выполнил задание за 15 или 20 минут, ты не можешь просто остановить таймер. Нужно обязательно использовать оставшееся время – чтобы еще раз проверить или убедиться, что все ОК.

Последний шаг к повышению производительности

Для развития производительности нужно оглянуться назад, проанализировать, что было не так, и искать улучшения в следующем дне. Именно для этого три последних этапа.

Когда выполнишь все задания из своего списка, посчитай, сколько интервалов ушло на каждое из них.

Затем определи, не заняло ли определенное задание больше времени, чем ты планировал.

И ищи закономерности, которые помогут найти причину и устранить ее.

Возможно, эти этапы покажутся тебе не совсем полезными, но они вправду очень помогают действительно изменить ситуацию, лучше организоваться и реалистично оценивать то, что вы можете сделать в течение дня.

А как насчет потери внимания или задач в последнюю минуту

В идеальном мире можно выполнить свой список дел без перерывов и эмерженси. Но в реальном – будут неожиданные телефонные звонки, электронные письма от шефа и другие вещи, которых трудно избежать. Важно знать, как справляться с этим всем, не утрачивая при этом концентрации.

Во-первых, заметь, что опоздание на один интервал, то есть 30 минут, не является такой уж большой проблемой. Поэтому внешние прерывания могут (в основном) подождать. К примеру, не бойся сказать подруге, что перезвонишь ей через несколько минут.

на один интервал, то есть 30 минут, не является такой уж большой проблемой. Поэтому внешние прерывания могут (в основном) подождать. К примеру, не бойся сказать подруге, что перезвонишь ей через несколько минут. Если же прерывание является реакцией на срочную деятельность, то здесь есть два варианта. Первый – остановить текущий интервал, чтобы начать срочное задание (только обязательно по тому же методу интервалов). Второй – завершить текущий интервал и начать срочное задание, а затем вернуться при необходимости обратно.

В любом случае – это твоя власть и твое право на решение. Так что сделай краткий анализ и оцени, что лучше.