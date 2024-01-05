Все эти советы полезны – некоторые больше, некоторые меньше. Но есть один, который работает бесспорно – это техника Помодоро.
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Додумался до нее Франческо Чирилло, компьютерный инженер, вдохновившийся кухонным таймером в форме помидора. В 1980-х он создал метод тайм-менеджмента, помогающий повысить производительность с помощью интервалов.
Что такое техника Помодоро и как ее применять
С тех пор техника удерживает незаурядную популярность среди предпринимателей и людей по всему миру, стремящихся максимально эффективно использовать свое время. Ее цели таковы:
- Уменьшение тревоги.
- Улучшение внимания и концентрации.
- Повышение осознанности в принятии решений.
- Повышение мотивации и ее поддержание на постоянном уровне.
- Укрепление решительности в достижении целей.
- Совершенствование процесса оценки времени.
- Улучшение рабочих или учебных процессов.
Этапы техники Помодоро
Метод содержит пять этапов, которые выполняют последовательно в течение дня.
- Планировка. Перед началом рабочего дня надо составить список всех дел, которые ты хочешь сделать за этот день.
- Отслеживание. Ты отслеживаешь свою производительность, чтобы проделать определенную работу в течение определенного времени.
- Журналирование. В конце дня ты собираешь данные о своей работе в течение дня.
- Обработка. Анализ собранных данных о твоей производительности, чтобы сделать определенные выводы.
- Визуализация. Анализ результатов повседневной работы, поиск сфер для улучшения и направлений действий на следующий день.
Как внедрить технику Pomodoro в свою повседневную жизнь
Секрет внедрения в 30-минутных интервалах – 25 минут для выполнения определенного задания и 5 минут для короткого перерыва. Следовательно, требуется таймер и журнал (список задач).
- Устанавливай будильник, который сработает через 25 минут, и начинай выполнение первого задания из списка. Когда звуковой сигнал раздастся – полностью остановись, причем во всех без исключения случаях, и сделай небольшой перерыв от 3 до 5 минут.
- Да, вероятно, 25 минут будет недостаточно, чтобы сделать задачу – скажем, если это ежемесячный отчет, который ты должен сдать начальнику. Это ничего – ты можешь посвятить этой сложной задаче два, три или более интервала. Главное – придерживаться интервалов и отмечать их в списке задач условными крестиками.
- Перерыв необходим, чтобы очистить твой разум и одновременно углубить концентрацию. Со временем 5-минутных перерывов будет недостаточно, поэтому через каждые 4 интервала нужно делать 15 минут перерыва.
Заметь: если ты выполнил задание за 15 или 20 минут, ты не можешь просто остановить таймер. Нужно обязательно использовать оставшееся время – чтобы еще раз проверить или убедиться, что все ОК.
Последний шаг к повышению производительности
Для развития производительности нужно оглянуться назад, проанализировать, что было не так, и искать улучшения в следующем дне. Именно для этого три последних этапа.
- Когда выполнишь все задания из своего списка, посчитай, сколько интервалов ушло на каждое из них.
- Затем определи, не заняло ли определенное задание больше времени, чем ты планировал.
- И ищи закономерности, которые помогут найти причину и устранить ее.
Возможно, эти этапы покажутся тебе не совсем полезными, но они вправду очень помогают действительно изменить ситуацию, лучше организоваться и реалистично оценивать то, что вы можете сделать в течение дня.
А как насчет потери внимания или задач в последнюю минуту
В идеальном мире можно выполнить свой список дел без перерывов и эмерженси. Но в реальном – будут неожиданные телефонные звонки, электронные письма от шефа и другие вещи, которых трудно избежать. Важно знать, как справляться с этим всем, не утрачивая при этом концентрации.
- Во-первых, заметь, что опоздание на один интервал, то есть 30 минут, не является такой уж большой проблемой. Поэтому внешние прерывания могут (в основном) подождать. К примеру, не бойся сказать подруге, что перезвонишь ей через несколько минут.
- Если же прерывание является реакцией на срочную деятельность, то здесь есть два варианта. Первый – остановить текущий интервал, чтобы начать срочное задание (только обязательно по тому же методу интервалов). Второй – завершить текущий интервал и начать срочное задание, а затем вернуться при необходимости обратно.
В любом случае – это твоя власть и твое право на решение. Так что сделай краткий анализ и оцени, что лучше.