Якщо ти ще не чув про цей термін, знай: це розлад, пов'язаний зі зловживанням інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ). Використання яких, зауваж, значно зросло за останні роки.

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Які загрози тобі може створити технострес

Технострес, якщо він прийде у твоє життя, може викликати тривожність, когнітивні негаразди, проблеми зі сном, концентрацією уваги, а також порушення пам'яті, невпевненість у собі, респіраторні, серцево-судинні та шлунково-кишкові симптоми. І це не повний перелік афектів. Тим часом технострес підступно підстерігає мало не кожного з нас. І ось чому.

Через пандемію використання ІКТ змінилося – за останні роки відсоток дорослих (старших за 6 років насправді), які користуються інтернетом, зріс до 78%. Мовиться про використання соцмереж, месенджерів, пошук інформації, банківські операції, завантаження програмного забезпечення і навіть взаємодію з державними службами.

У 2020 – 2021 найбільше часу в інтернеті проводили люди від 18 до 24 років, і лише трохи менше – люди від 25 до 34 років. Середній час використання інтернету на день становив від 4 до 6 годин. Нині він ще трохи більший через популяризацію онлайн-занять, розважальних та потокових платформ та онлайн-покупок. І, здається, це зростання продовжиться.



Технострес – неприємний психологічний стан, поширений у наш час / Фото master1305​@freepik

Види техностресу: на що звернути увагу

Техновтома. Її здебільшого можна побачити у покоління X (народжених у 1965 – 1980), які з нуля перейшли до використання новітніх технологій і давно відчувають втому від цифрового навантаження.

Її здебільшого можна побачити у покоління X (народжених у 1965 – 1980), які з нуля перейшли до використання новітніх технологій і давно відчувають втому від цифрового навантаження. Технофобія. Опір технологіям або побоювання використовувати технології через недостатню підготовленість до них.

Опір технологіям або побоювання використовувати технології через недостатню підготовленість до них. Технозалежність або техноаддикція. Це постійна потреба використовувати ІКТ – нав'язливо і надмірно. Без доступу до ІКТ такі люди відчувають сильний дискомфорт і тривогу. Приблизно такі ж, які з'являються у залежних від психоактивних речовин.

Є й іще низка розладів, які задокументовані та досліджені, наприклад:

FOMO (Fear of Missing Out) – означає нав'язливу ідею постійно бути на зв'язку, щоб дізнатися, що відбувається у друзів або просто в людей, на яких підписаний у соцмережах.

(Fear of Missing Out) – означає нав'язливу ідею постійно бути на зв'язку, щоб дізнатися, що відбувається у друзів або просто в людей, на яких підписаний у соцмережах. Синдром фантомної вібрації – коли людині здається, що її мобільний телефон вібрує або дзвонить, і вона одразу шукає пристрій, щоб відповісти. Хоча згодом і розуміє, що такої потреби нема.

– коли людині здається, що її мобільний телефон вібрує або дзвонить, і вона одразу шукає пристрій, щоб відповісти. Хоча згодом і розуміє, що такої потреби нема. Синдром смс уві сні – коли люди на пізніх стадіях сну користується своїми пристроями несвідомо або майже уві сні.

– коли люди на пізніх стадіях сну користується своїми пристроями несвідомо або майже уві сні. "Німе покоління" – зустрічається переважно серед міленіалів, означає зміни у способі нашого спілкування з наданням переваги текстовим повідомленням замість телефонних розмов та особистих зустрічей.

– зустрічається переважно серед міленіалів, означає зміни у способі нашого спілкування з наданням переваги текстовим повідомленням замість телефонних розмов та особистих зустрічей. Інфотоксикація – це коли відчувається постійний надлишок інформації, яку мозок просто не може засвоїти.

– це коли відчувається постійний надлишок інформації, яку мозок просто не може засвоїти. Фабінг – ігнорування співрозмовників або тих, хто перебуває поруч, тому що вся увага зосереджується на технологіях (смартфон, ноут, планшет, а іноді – електронне табло).



Якщо ти впізнаєш у собі певні ознаки, це вже бодай причини задуматися / Фото fgpointstudio@reepik

Що ж, наразі, якщо ти помічаєш за собою щось подібне, варто спробувати навчитися "відключатися" від технологій на якийсь час та використовувати цифрові ресурси належним чином – задля результату, а не процесу. Щоб вони не впливали на твоє фізичне і психічне здоров'я.

Ну, а якщо вже ніяк і стан технозалежності серйозно турбує тебе – варто звернутися до фахівця у царині психології, здатного надати професійну допомогу.

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