Якщо ти ще не чув про цей термін, знай: це розлад, пов'язаний зі зловживанням інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ). Використання яких, зауваж, значно зросло за останні роки.
Також цікаво Просто додай пармезан: у мережі завірусилася свіжа версія популярного Espresso Martini
Які загрози тобі може створити технострес
Технострес, якщо він прийде у твоє життя, може викликати тривожність, когнітивні негаразди, проблеми зі сном, концентрацією уваги, а також порушення пам'яті, невпевненість у собі, респіраторні, серцево-судинні та шлунково-кишкові симптоми. І це не повний перелік афектів. Тим часом технострес підступно підстерігає мало не кожного з нас. І ось чому.
Через пандемію використання ІКТ змінилося – за останні роки відсоток дорослих (старших за 6 років насправді), які користуються інтернетом, зріс до 78%. Мовиться про використання соцмереж, месенджерів, пошук інформації, банківські операції, завантаження програмного забезпечення і навіть взаємодію з державними службами.
У 2020 – 2021 найбільше часу в інтернеті проводили люди від 18 до 24 років, і лише трохи менше – люди від 25 до 34 років. Середній час використання інтернету на день становив від 4 до 6 годин. Нині він ще трохи більший через популяризацію онлайн-занять, розважальних та потокових платформ та онлайн-покупок. І, здається, це зростання продовжиться.
Технострес – неприємний психологічний стан, поширений у наш час / Фото master1305@freepik
Види техностресу: на що звернути увагу
- Техновтома. Її здебільшого можна побачити у покоління X (народжених у 1965 – 1980), які з нуля перейшли до використання новітніх технологій і давно відчувають втому від цифрового навантаження.
- Технофобія. Опір технологіям або побоювання використовувати технології через недостатню підготовленість до них.
- Технозалежність або техноаддикція. Це постійна потреба використовувати ІКТ – нав'язливо і надмірно. Без доступу до ІКТ такі люди відчувають сильний дискомфорт і тривогу. Приблизно такі ж, які з'являються у залежних від психоактивних речовин.
Є й іще низка розладів, які задокументовані та досліджені, наприклад:
- FOMO (Fear of Missing Out) – означає нав'язливу ідею постійно бути на зв'язку, щоб дізнатися, що відбувається у друзів або просто в людей, на яких підписаний у соцмережах.
- Синдром фантомної вібрації – коли людині здається, що її мобільний телефон вібрує або дзвонить, і вона одразу шукає пристрій, щоб відповісти. Хоча згодом і розуміє, що такої потреби нема.
- Синдром смс уві сні – коли люди на пізніх стадіях сну користується своїми пристроями несвідомо або майже уві сні.
- "Німе покоління" – зустрічається переважно серед міленіалів, означає зміни у способі нашого спілкування з наданням переваги текстовим повідомленням замість телефонних розмов та особистих зустрічей.
- Інфотоксикація – це коли відчувається постійний надлишок інформації, яку мозок просто не може засвоїти.
- Фабінг – ігнорування співрозмовників або тих, хто перебуває поруч, тому що вся увага зосереджується на технологіях (смартфон, ноут, планшет, а іноді – електронне табло).
Якщо ти впізнаєш у собі певні ознаки, це вже бодай причини задуматися / Фото fgpointstudio@reepik
Що ж, наразі, якщо ти помічаєш за собою щось подібне, варто спробувати навчитися "відключатися" від технологій на якийсь час та використовувати цифрові ресурси належним чином – задля результату, а не процесу. Щоб вони не впливали на твоє фізичне і психічне здоров'я.
Ну, а якщо вже ніяк і стан технозалежності серйозно турбує тебе – варто звернутися до фахівця у царині психології, здатного надати професійну допомогу.