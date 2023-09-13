Варто розуміти, що техогляд автомобілів проводять згідно з державними стандартами України. Везти свій транспортний засіб можна до установ, котрим вдалося отримати акредитацію від Мінінфраструктури.

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Кому обов'язково потрібно пройти техогляд

Зауважимо, що стаття 35 Закону України "Про дорожній рух" регулює періодичність проходження транспортними засобами обов'язкового ТО. Слід розуміти, що обов'язково техогляд мають проходити ті ТЗ, які пересуваються магістральними дорогами. Форма власності не має у цьому випадку значення.

Для таких транспортних засобів ТО у 2023 році обов'язкове:

великі вантажні авто, яким понад рік – один раз на рік;

автобуси, які використовують понад два роки – раз на шість місяців;

вантажно-пасажирські авто, які важать до 3,5 тонни, яким понад 2 роки – один раз на два роки;

легкові автомобілі, які експлуатують для роботи в таксі, яким понад два роки – один раз на рік;

колісні трактори, які використовують понад два роки – один раз на два роки;

спеціалізований автотранспорт (мовиться про транспорт для усунення аварій і прибирання, автокрани, пожежні автомобілі, автомобільні вежі, сміттєвози, технічна та медична допомога) – кожного року;

колісно-транспортні засоби, які використовують для транспортування небезпечних, токсичних і легкозаймистих вантажів – один рік з дня виготовлення ТЗ і кожні пів року після цього.



Ці транспортні засоби мають проходити техогляд / Фото standret

Щойно транспортний засіб пройде випробування, його водій або власник отримає протокол. Якщо ТЗ у справному стані, то в ньому зафіксують, коли потрібно буде приїхати наступного разу, щоб пройти огляд.

Звернімо увагу, що є кілька категорій транспортних засобів, які можуть не проходити техогляд. Мовиться про:

усі автомобілі, причепи та напівпричепи для них без урахування терміну експлуатації, але у випадку, якщо їх не використовують для отримання прибутку;

нові легкові автомобілі та причепи, які експлуатують для комерційних перевезень, чий термін експлуатації не перевищує два роки.

Які документи потрібно мати під час техогляду

Відразу ж зауважимо, що перелік документів, які потрібно мати для техогляду, може змінюватися. Він варіюється у залежності від призначення, типу та власника авто. Втім, є кілька обов'язкових для усіх документів:

техпаспорт на транспортний засіб (свідоцтво, яке засвідчує реєстрацію ТЗ);

паспорт громадянина України (для представника);

довіреність на право проходження техконтролю (для фізичної особи);

копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи).

Ціни на техогляд у 2023 році

Вартість проходження техогляду залежить від типу транспортного засобу та його експлуатації. Ми називаємо лише мінімальні ціни, які, звичайно ж, можуть змінюватися. Отже, дані фахівців Асоціації транспорту та інфраструктури свідчать, що ТО обійдеться у:

від 1120 гривень, якщо мовиться про легкові автомобілі;

від 1344 гривень у випадку, якщо ТО проходять автобуси масою понад 5 тонн;

від 1440 гривень за проходження техогляду вантажними машинами, які важать понад 12 тонн.

від 1120 гривень за техогляд причепа, а якщо він важить понад 10 тонн, то необхідно буде викласти 1322 гривні.



На вартість впливає те, який тип ТЗ, що проходить техогляд / Фото Drazen Zigic

Ключові зміни у проходженні ТО у 2023 році

Кабінет Міністрів 19 травня ухвалив постанову. Вона передбачає низку змін, які очікують на тих, хто проходитиме техогляд. Зосередимо на них свою увагу.

Запроваджений електронний протокол. У нього вносять результати проходження техогляду. Це зроблено, щоб мінімізувати підробку документів. За необхідності протокол можуть видрукувати.

Запровадження відеофіксації проходження техогляду. Раніше використовували фотофіксацію. Це ще один крок, який мінімізує корупційну складову й мінімізує ризики того, що несправний транспортний засіб вийде на дороги. Відеоматеріали зможуть отримати також органи влади, місцевого самоврядування та фізичні і юридичні особи, якщо відправлять звернення.

Правда, пізніше відеофіксування поставили на паузу. Згідно з рішенням, знімати на відео проходження ТО не варто під час дії воєнного стану та ще через пів року після його завершення.

Відповідне рішення полегшило життя операторів технічного контролю. Вони матимуть можливість зосередитися на своїй основній роботі. Мовиться про перевірку, чи справні транспортні засоби.

Імплементація вимог щодо перевірки технічного стану транспортних засобів, які встановлені Директивою 2014/45/ЄС від 3 квітня 2014 року. Відповідний документ зобов'язує всі держави-члени проводити періодичні перевірки безпеки та викидів більшості типів автотранспортних засобів.

Крім того, постанова передбачає визначення виключного переліку правових підстав, які б дозволяли відмовлятися від проходження ТО.

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Проходження техогляду – це про відповідальність. Важливо розуміти та бути впевненим, що транспортний засіб справний і не загрожує ані водієві, ані іншим учасникам дорожнього руху!