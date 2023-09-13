Следует понимать, что техосмотр автомобилей проводят согласно государственным стандартам Украины. Везти свое транспортное средство можно в учреждения, которым удалось получить аккредитацию от Мининфраструктуры.

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Кому обязательно нужно пройти техосмотр

Заметим, что статья 35 Закона Украины "О дорожном движении" регулирует периодичность прохождения транспортными средствами обязательного ТО. Следует понимать, что обязательно техосмотр должны проходить те ТС, которые передвигаются по магистральным дорогам. Форма собственности не имеет в этом случае значения.

Для таких транспортных средств ТО в 2023 году обязательно:

большие грузовые авто, которым больше года – один раз в год;

автобусы, которые используют более двух лет – раз в шесть месяцев;

грузопассажирские авто, которые весят до 3,5 тонны и которым более 2 лет – один раз в два года;

легковые автомобили, эксплуатирующиеся для работы в такси, которым более двух лет – один раз в год;

колесные тракторы, использующиеся более двух лет – один раз в два года;

специализированный автотранспорт (речь о транспорте для устранения аварий и уборки, автокранах, пожарных автомобилях, автомобильных башнях, мусоровозах, технической и медицинской помощи) – каждый год;

колесно-транспортные средства, которые используют для транспортировки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов – один год со дня изготовления ТС и каждые полгода после этого.



Эти транспортные средства должны проходить техосмотр / Фото standret

Как только транспортное средство пройдет испытание, его водитель или владелец получит протокол. Если ТС в исправном состоянии, то в нем зафиксируют, когда нужно будет приехать в следующий раз, чтобы пройти осмотр.

Обратим внимание, что есть несколько категорий транспортных средств, которые могут не проходить техосмотр. Это:

все автомобили, прицепы и полуприцепы без учета срока эксплуатации, но в случае, если их не используют для получения прибыли;

новые легковые автомобили и прицепы, эксплуатирующие для коммерческих перевозок, срок эксплуатации которых не превышает двух лет.

Какие документы нужно иметь во время техосмотра

Сразу заметим, что перечень документов, которые нужно иметь для техосмотра, может изменяться. Он варьируется в зависимости от назначения, типа и владельца авто. Впрочем, есть несколько обязательных для всех документов:

техпаспорт на транспортное средство (свидетельство, удостоверяющее регистрацию ТС);

паспорт гражданина Украины (для представителя);

доверенность на право прохождения техконтроля (для физического лица);

копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юридического лица).

Цены на техосмотр в 2023 году

Стоимость прохождения техосмотра зависит от типа транспортного средства и его эксплуатации. Мы называем только минимальные цены, которые, конечно же, могут меняться. Следовательно, данные специалистов Ассоциации транспорта и инфраструктуры свидетельствуют, что ТО обойдется в:

от 1120 гривен, если речь о легковых автомобилях;

от 1344 гривен в случае, если ТО проходят автобусы массой более 5 тонн;

от 1440 гривен за прохождение техосмотра грузовыми машинами весом более 12 тонн.

от 1120 гривен за техосмотр прицепа, а если он весит более 10 тонн, необходимо будет выложить 1322 гривны.



На стоимость влияет то, какой тип у проходящего техосмотр ТС / Фото Drazen Zigic

Ключевые изменения в прохождении ТО в 2023 году

Кабинет Министров 19 мая принял постановление. Оно предусматривает ряд изменений, ожидающих тех, кто будет проходить техосмотр. Сосредоточим на них свое внимание.

Введен электронный протокол. В него вносят результаты прохождения техосмотра. Это сделано, чтобы минимизировать подлог документов. При необходимости протоколы могут быть напечатаны.

Введение видеофиксации прохождение техосмотра. Раньше использовали фотофиксацию. Это еще один шаг, минимизирующий коррупционную составляющую и минимизирующий риски того, что неисправное транспортное средство выйдет на дороги. Видеоматериалы могут получить также органы власти, местного самоуправления и физические и юридические лица, если отправят обращение.

Правда, позже видеофиксирование было поставлено на паузу. Согласно решению, снимать на видео прохождение ТО не следует во время действия военного положения и спустя еще полгода после его завершения.

Соответствующее решение облегчило жизнь операторов технического контроля. У них будет возможность сосредоточиться на своей основной работе. Речь идет о проверке, исправны ли транспортные средства.

Имплементация требований по проверке технического состояния транспортных средств, установленных Директивой 2014/45/ЕС от 3 апреля 2014 года. Соответствующий документ обязывает все государства-члены проводить периодические проверки безопасности и выбросы большинства типов автотранспортных средств.

Кроме того, постановление предусматривает определение исключительного перечня правовых оснований, которые позволяли бы отказываться от прохождения ТО.

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Прохождение техосмотра – это об ответственности. Важно понимать и быть уверенным, что транспортное средство исправно и не угрожает ни водителю, ни другим участникам дорожного движения!