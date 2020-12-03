Українська телеведуча Coolbaba розбурхала користувачів мережі гарячими фото у купальнику
Українська телеведуча Валерія Крук виклала на своїй сторінці в інстаграмі провокативні фото. На них Coolbaba позує у спокусливому купальнику, який виграшно підкреслює її фігуру. Гарячими фото красуні з тобою залюбки ділиться Men 24!
На своїй сторінці в інстаграмі Валерія Крук, яку більшість пам'ятає під псевдонімом Coolbaba, виклала серію світлин. На гарячих фото українська телеведуча позує у відвертому купальнику, який виграшно підкреслює її неймовірну фігуру. Насолоджуйся на Men 24!
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Підписникам Валерії Крук надзвичайно сильно сподобалися її фото та розкішне тіло. Тож вони вирішили не бути скромними, засипаючи її компліментами та теплими словами:
- "Ідеал";
- "Гарна Лєра";
- "Ех, Валеріє, здуріти можна";
- "Красива";
- "Найкрасивіша жінка, яку я коли-небудь бачив";
- "Шикарна жінка";
- "Найпрекрасніша перлина".
Прихильники Валерії захоплюються нею. І тут немає чому дивуватися, адже вона дійсно неймовірна та варта твоєї уваги. Тож підпишися та не полінуйся поставити лайк красуні!
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