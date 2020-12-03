Українська телеведуча Валерія Крук виклала на своїй сторінці в інстаграмі провокативні фото. На них Coolbaba позує у спокусливому купальнику, який виграшно підкреслює її фігуру. Гарячими фото красуні з тобою залюбки ділиться Men 24!

На своїй сторінці в інстаграмі Валерія Крук, яку більшість пам'ятає під псевдонімом Coolbaba, виклала серію світлин. На гарячих фото українська телеведуча позує у відвертому купальнику, який виграшно підкреслює її неймовірну фігуру. Насолоджуйся на Men 24!

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Підписникам Валерії Крук надзвичайно сильно сподобалися її фото та розкішне тіло. Тож вони вирішили не бути скромними, засипаючи її компліментами та теплими словами:

"Ідеал";

"Гарна Лєра";

"Ех, Валеріє, здуріти можна";

"Красива";

"Найкрасивіша жінка, яку я коли-небудь бачив";

"Шикарна жінка";

"Найпрекрасніша перлина".

Прихильники Валерії захоплюються нею. І тут немає чому дивуватися, адже вона дійсно неймовірна та варта твоєї уваги. Тож підпишися та не полінуйся поставити лайк красуні!

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