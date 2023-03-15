Але ж це цікаво – дізнатися справжнє значення популярного слова, його первісне наповнення! Ось, скажімо, слова блокбастер та дедлайн ми часто використовуємо сьогодні, але походження їхнє набагато темніше, ніж сучасне значення.

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Блокбастер

Що означає сьогодні слово блокбастер? Надзвичайно успішний фільм, знятий зазвичай у Голлівуді. А от звідки походить термін?

Під час Другої світової війни словом блокбастер позначали великий металевий циліндр, начинений потужною вибухівкою , який скидали британські військово-повітряні сили. Ці бомби, які важили понад тонну, назвали блокбастерами за здатність стирати з землі цілі міські квартали.

, який скидали британські військово-повітряні сили. Ці бомби, які важили понад тонну, назвали блокбастерами за здатність стирати з землі цілі міські квартали. Буквально з англійської: block – міський квартал, buster – людина або предмет, здатна знищувати все навколо. Сьогодні це слово все ще означає успішне влучання, але жорстокий підтекст загубився з плином часу.

До слова, у 2017 саме таку бомбу знайшли неушкодженою в одному з районів німецького міста Франкфурт-на-Майні. Довелося евакуювати 70 000 людей, щоб безпечно знешкодити цей blockbuster.



Можливо, він не так щиро посміхався б, якби знав, звідки походить це слово / Фото AP

Дедлайн

Що сьогодні означає слово дедлайн? Певний часовий ліміт на щось, що вкрай необхідно зробити. Скажімо, тебе можуть звільнити, якщо ти не подаси звіт вчасно. Але ти можеш бодай не перейматися через те, що могло б з тобою статися, якби слово дедлайн досі зберігало первісне значення.

Під час Громадянської війни у США полонених , захоплених на полі бою, доводилося утримувати в імпровізованих в'язницях, де стіни були радше символічними.

, захоплених на полі бою, доводилося утримувати в імпровізованих в'язницях, де стіни були радше символічними. Тож щоб утримати людей від втечі, навколо зон утримання позначали лінії – найчастіше з палиць, вбитих у землю, або дощок, викладених на ґрунті.

Їх і називали дедлайнами – буквально з англійської: dead – мертва, line – лінія. Лінія смерті. Полонені трималися якнайдалі від цих ліній, адже охоронці спробу її перетнути сприймали як втечу та відкривали вогонь.