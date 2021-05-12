Тестостерон і IQ: чому у "справжніх мачо" зазвичай низький рівень інтелекту

12 травня 2021 , 06:12
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Джерело:

24 канал

Чи рівень IQ впливає на запах тіла чоловіка? Ні, це не дивне питання. Насправді вчені чимало досліджень провели, аби з'ясувати, як залежать розумові здібності людини від роботи її гормональної системи.

У людському організмі взаємопов'язано все. І навіть рівень IQ чоловіка змінюється залежно від запаху його поту. Чому так відбувається – поговоримо сьогодні на Men 24. 

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Що таке IQ

IQ (коефіцієнт інтелекту) – це такий собі умовний діджиталізований показник розумових здібностей (не рівня знань – тоді вже мовитиметься про ерудицію) разом з умінням їх застосовувати.

  • Чому умовний? Бо визначають його для певної особи за допомогою різних методик і тестів з огляду на середній аналогічний показник для людей однакового віку.
  • До прикладу, середній показник випускників вищих навчальних закладів – від 100 до 110. При цьому у відмінників він вищий – аж до 140, а у тих, хто вчився погано – помітно нижче 100.

Залежать розумові здібності від багатьох факторів, починаючи від генетичних і закінчуючи суспільними. Зараз згадаємо тільки про один із них – роботу гормональної системи.


Запах поту може розповісти без слів, який у тебе IQ / Фото unsplash

IQ чоловіка і запах його тіла: несподівані факти про взаємозв'язок

У 2017 дослідники з Каліфорнійського університету США виявили, що на результат тестів IQ у чоловіків впливає рівень у них статевого гормону тестостерону.

Щоб це довести – провели експеримент

  • 243 добровольця з однаковим рівнем знань і гормональним балансом розділили на дві групи. У першій чоловіки приймали препарати для збільшення в організмі тестостерону, у другій – плацебо (звісно, учасники експерименту не знали, в якій саме вони групі перебувають).
  • Через два тижні чоловіків знову протестували на рівень IQ. І з'ясувалося, що майже не справлялися із завданнями на логіку і математику ті, хто приймав тестостерон. Інші ж, котрі приймали плацебо, складали тести на відмінно – як і раніше.

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Висновки вчених

  • Високий рівень тестостерону призводить до того, що чоловіки набувають схильності приймати швидкі й необдумані рішення.
  • Надмірний рівень гормону також майже блокує у людини здатність бачити причинно-наслідкові зв'язки.

До чого тут запах

  • Учені з Університету Чикаго ще у 2009 на грунті гормональних досліджень встановили, що підвищений рівень тестостерону у чоловіків збільшує і кількість виділених феромонів.
  • Серед іншого й через піт, що дуже сильно впливає на запах тіла. Так і виходить, що у чоловіків із низьким IQ здебільшого формується запах "справжнього мачо".
Зауважимо, що така думка – не істина в останній інстанції (є й інші думки). Тим більше всі ми знаємо яскраві приклади, коли чоловік одночасно і народний депутат, і кандидат наук і, начебто, "справжній мачо". 
Автор: Олесь Друкач