В человеческом организме взаимосвязано все. И даже уровень IQ человека меняется в зависимости от запаха его пота. Почему так происходит – поговорим сегодня на Men 24.

Интересная тема Как вернуться в форму Уиллу Смиту: 4 фитнес-совета для мужчин после 40

Что такое IQ

IQ (коэффициент интеллекта) – это некий условный диджитализированный показатель умственных способностей (не уровня знаний – тогда уже будет идти речь об эрудиции) вместе с умением их применять.

Почему условный? Потому что определяют его для того или иного лица с помощью различных методик и тестов с учетом среднего аналогичного показателя для людей одинакового возраста.

К примеру, средний показатель выпускников высших учебных заведений – от 100 до 110. При этом у отличников он выше – до 140, а у тех, кто учился плохо – заметно ниже 100.

Зависят умственные способности от многих факторов, начиная от генетических и заканчивая общественными. Сейчас вспомним только об одном из них – работе гормональной системы.



Запах пота может рассказать без слов, какой у тебя IQ / Фото unsplash

IQ мужчины и запах его тела: неожиданные факты о взаимосвязи

В 2017 исследователи из Калифорнийского университета США обнаружили, что на результат тестов IQ у мужчин влияет уровень у них полового гормона тестостерона.

Чтобы это доказать – провели эксперимент

243 добровольца с одинаковым уровнем знаний и гормональным балансом разделили на две группы. В первой мужчины принимали препараты для увеличения в организме тестостерона , во второй – плацебо (конечно, участники эксперимента не знали, в какой именно группе они находятся).

Через две недели мужчин снова протестировали на уровень IQ. И выяснилось, что почти не справлялись с заданиями на логику и математику те, кто принимал тестостерон. Другие же, которые принимали плацебо, сдавали тесты на отлично – как и раньше.

Стоит знать Запах и внешность: как женщины узнают мужчин с "хорошими генами"

Выводы ученых

Высокий уровень тестостерона приводит к тому, что мужчины приобретают склонности принимать быстрые и необдуманные решения.

Чрезмерный уровень гормона также почти блокирует у человека способность видеть причинно-следственные связи.

При чем здесь запах

Ученые из Университета Чикаго еще в 2009 на почве гормональных исследований установили, что повышенный уровень тестостерона у мужчин увеличивает и количество выделенных феромонов .

Среди прочего и через пот, что очень сильно влияет на запах тела. Так и получается, что у мужчин с низким IQ в основном формируется запах "настоящего мачо".