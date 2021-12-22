Тестостерон і зморшки: що робити, щоб довше зберігати молодість шкіри
Джерело:Verywell health
Хто цікавиться проблематикою фізіологічного старіння і прагне якнайдовше зберігати молодість, той знає, що між гормонами людини та станом її шкіри є прямий зв'язок. Однак який саме – знають не всі.
Це питання вивчали у багатьох дослідженнях. Зокрема й те, як впливає брак або надлишок статевих гормонів (як-от тестостерону) на стан шкіри. А шкіра, як відомо, найяскравіше свідчить про вік людини.
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Тестостерон і старіння
Який зв'язок
Найважливішими гормонами, які впливають на збереження молодості людини, є естроген у жінок та тестостерон у чоловіків. Обидва гормони формують відповідні біологічній статі зовнішні риси, сприяють тяглості сексуальної привабливості тощо.
- Якщо тестостерону замало (тобто, його рівень нижчий, ніж той, який наука вважає нормальним для того чи іншого віку людини), у чоловіків зазвичай падає лібідо, знижується тонус м'язів, меншає білків.
- Своєю чергою це призводить до сухості шкіри та втрати її еластичності (у народі кажуть – "обвисання").
Природі можна трішки допомогти. А як – читай нижче / Фото unsplash
Що ж робити
Передовсім важливо зауважити, що природу перехитрити не вдасться, та й робити цього не варто (наслідки можуть не сподобатися, м'яко кажучи). Але – природі можна трішки допомогти.
Щоб якомога пізніше впустити у своє життя дефіцит тестостерону, варто:
- Раціоналізувати своє харчування. У ньому має бути достатньо натуральних білків і жирів, а також цинку та магнію..
- Позбавитися нарешті від шкідливих звичок (якщо вони, звісно, є). Тобто – кинути палити й зловживати алкоголем.
- Трохи зменшити денну дозу кофеїну, бо він пригнічує синтез гормонів.
- І відвідати косметолога – на омолоджувальний масаж. Також чудово підтримує тонус м'язів спеціальна гімнастика для обличчя.