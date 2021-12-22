Тестостерон и морщины: что делать, чтобы дольше сохранять молодость кожи

Кто интересуется проблематикой физиологического старения и стремится дольше сохранять молодость, тот знает, что между гормонами человека и состоянием его кожи есть прямая связь. Однако какая именно – знают не все.

Этот вопрос изучался во многих исследованиях. В том числе и то, как влияет недостаток или избыток половых гормонов (например тестостерона) на состояние кожи. А кожа, как известно, ярче всего свидетельствует о возрасте человека.

Важно знать Как компании могут помочь окружающей среде и почему это важно делать сегодня.

Тестостерон и старение

Какая связь

Важнейшими гормонами, влияющими на сохранение молодости человека, являются эстроген у женщин и тестостерон у мужчин. Оба гормона формируют соответствующие биологическому полу внешние черты, способствуют продолжительности сексуальной привлекательности и так далее.

Если тестостерона мало (его уровень ниже, чем тот, который наука считает нормальным для того или иного возраста человека), у мужчин обычно падает либидо, снижается тонус мышц, уменьшается количество белков.

(его уровень ниже, чем тот, который наука считает нормальным для того или иного возраста человека), у мужчин обычно падает либидо, снижается тонус мышц, уменьшается количество белков. В свою очередь это приводит к сухости кожи и потере ее эластичности (в народе говорят - "обвисанию").



Природе можно немного помочь. А как – читай ниже / Фото unsplash

Что же делать

Прежде важно заметить, что природу перехитрить не удастся, да и делать этого не стоит (последствия могут не понравиться, мягко говоря). Но – природе можно немного помочь.

Чтобы позже впустить в свою жизнь дефицит тестостерона, стоит:

Рационализировать питание . В нем должно быть достаточно натуральных белков и жиров, а также цинка и магния.

. В нем должно быть достаточно натуральных белков и жиров, а также цинка и магния. Избавиться наконец от вредных привычек (если они, конечно, есть). То есть – бросить курить и злоупотреблять алкоголем.

(если они, конечно, есть). То есть – бросить курить и злоупотреблять алкоголем. Немного снизить дневную дозу кофеина , потому что он угнетает синтез гормонов.

, потому что он угнетает синтез гормонов. И посетить косметолога – на омолаживающий массаж. Также отлично поддерживает тонус мышц специальная гимнастика для лица.

Что еще нужно – так это сходить к врачу! Лучше всего – к эндокринологу. Этот специалист проанализирует данные крови и увидит, какого именно гормона и сколько его недостает у человека. И при необходимости пропишет терапию.