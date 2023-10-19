Когда мы говорим о чрезмерной ответственности, мы имеем в виду чрезмерную потребность контролировать или заботиться о каждом аспекте жизни, зачастую за счет личного здоровья и отношений. Ты принадлежишь к таким людям? Вот несколько признаков, указывающих на то, что ты или кто-то из твоих близких излишне ответственен и нуждается в перерыве.

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1. Перфекционист

Чрезмерно ответственные люди, как правило, перфекционисты. Они устанавливают себе нереально высокие стандарты и стремятся к безупречности в каждой задаче. Да, стремление быть безупречным достойно восхищения, но перфекционизм может привести к хроническому стрессу и выгоранию. Он может вызвать фрустрацию и разочарование, когда эти нереалистичные ожидания не оправдываются.

2. Затруднения с делегированием

Если тебе трудно делегировать задачу другим, это может являться признаком чрезмерной ответственности. Ты считаешь, что никто другой не может проделать работу так хорошо, как ты, что приводит к большой рабочей нагрузке и постоянному ощущению перегруженности. Такое нежелание делегировать полномочия может привести к напряжению в отношениях и препятствовать личному и профессиональному росту.



Ты не доверяешь другим, поэтому не делегируешь задачу / Фото Drazen Zigic

3. Постоянная обеспокоенность

Чрезмерно ответственные люди часто несут на своих плечах всю тяжесть мира. Они непрерывно беспокоятся о благополучии других и результате различных ситуаций. Это хроническое беспокойство может привести к тревоге и бессоннице, что влияет на общее состояние психического здоровья. Это также может мешать наслаждаться нынешним моментом.

4. Пренебрежение заботой о себе

Чрезмерная ответственность часто означает пренебрежение собственными потребностями в пользу заботы о других или исполнении обязанностей. Это может привести к пренебрежению физическим и эмоциональным здоровьем. Со временем такое пренебрежение собой может привести к проблемам с физическим и психическим здоровьем, включая хронический стресс, усталость и даже депрессию.

5. Сложно сказать "Нет

Часто ли тебе трудно сказать "Нет" дополнительным обязательствам или обязанностям? Если да, то ты чрезмерно ответственен! Чувство долга помогать другим, даже если это вредит им самим, не здорово. Это может привести к перегруженному графику, отсутствию баланса между работой и личной жизнью, стрессу и истощению.



Ты не умеешь говорить слово "Нет" / Фото Drazen Zigic

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Быть ответственным классно. А вот быть слишком ответственным – нет. Это может крайне негативно повлиять на тебя, твою жизнь и удовольствие от нее. Задумайся!