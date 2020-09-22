Поп-діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль поділилася зі своїми підписниками світлинами, знятими на бекстейджі шоу "Танці з зірками", на якому вона – незмінна ведуча. Співачка позувала у ніжній зеленій сукні та без свого незмінного атрибуту, червоної помади. Але це аж ніяк не засмутило її фанатів, які засипали сексуальну Тіну компліментами.

Співачка Тіна Кароль не стомлюється тішити своїх підписників в інстаграмі свіжими фото. А Men 24 традиційно ділиться найкращими фото зірок шоу-бізу з тобою. Дивися та насолоджуйся!

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Зірка виклала серію кадрів, знятих на бекстейджі популярного шоу "Танці з зірками". Улюблениця мільйонів позувала перед камерою у ніжній зеленій сукні, яка виграшно підкреслювала фігуру поп-діви. Тіна Кароль з кожним ефіром усе більше закохує у себе не лише своїх прихильників, а й тих, хто був байдужим до її творчості. Адже складно проявляти нейтралітет, насолоджуючись таким чудовим поєднанням жіночності та сексуальності.

Тож не дивно, що підписники зірки засипали її компліментами та зауважили, що без червоної помади – незамінного символу оновленої Тіни Кароль – їй теж дуже гарно:

"Жінка вогонь";

"Як завжди на висоті";

"Тіна, як можна бути настільки ідеальною?";

"Пушка. Бомба. Ракета";

"З віком покращала, розцвіла";

"Ні, ну це пожежа".

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Насолоджуйся серією фото Тіни Кароль та не забувай поставити лайк. Вона однозначно заслуговує на це!