"Это пожар": Тина Кароль похвасталась роскошными ножками в откровенном платье – эротические фото
Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль поделилась со своими подписчиками фотографиями, снятыми на бэкстейдже шоу "Танцы со звездами", на котором она – бессменная ведущая. Певица позировала в нежной зеленом платье и без своего неизменного атрибута, красной помады. Но это отнюдь не огорчило ее фанатов, которые засыпали сексуальную Тину комплиментами.
Певица Тина Кароль не устает радовать своих подписчиков в инстаграме свежими фото. А Men 24 традиционно делится лучшими фото звезд шоу-бизнеса с тобой. Смотри и наслаждайся!
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Звезда выложила серию кадров, снятых на бэкстейдже популярного шоу "Танцы со звездами". Любимица миллионов позировала перед камерой в нежной зеленом платье, которое выигрышно подчеркивало фигуру поп-дивы. Тина Кароль с каждым эфиром все больше влюбляет в себя не только своих поклонников, но и тех, кто был равнодушен к ее творчеству. Ведь сложно проявлять нейтралитет, наслаждаясь таким замечательным сочетанием женственности и сексуальности.
Неудивительно, что подписчики звезды засыпали ее комплиментами и отметили, что без красной помады – незаменимого символа обновленной Тины Кароль – ей тоже очень красиво:
- "Женщина огонь";
- "Как всегда на высоте";
- "Тина, как можно быть настолько идеальной?";
- "Пушка. Бомба. Ракета";
- "С возрастом улучшилась, расцвела";
- "Нет, ну это пожар".
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