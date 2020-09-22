Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль поделилась со своими подписчиками фотографиями, снятыми на бэкстейдже шоу "Танцы со звездами", на котором она – бессменная ведущая. Певица позировала в нежной зеленом платье и без своего неизменного атрибута, красной помады. Но это отнюдь не огорчило ее фанатов, которые засыпали сексуальную Тину комплиментами.

Певица Тина Кароль не устает радовать своих подписчиков в инстаграме свежими фото. А Men 24 традиционно делится лучшими фото звезд шоу-бизнеса с тобой. Смотри и наслаждайся!

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Звезда выложила серию кадров, снятых на бэкстейдже популярного шоу "Танцы со звездами". Любимица миллионов позировала перед камерой в нежной зеленом платье, которое выигрышно подчеркивало фигуру поп-дивы. Тина Кароль с каждым эфиром все больше влюбляет в себя не только своих поклонников, но и тех, кто был равнодушен к ее творчеству. Ведь сложно проявлять нейтралитет, наслаждаясь таким замечательным сочетанием женственности и сексуальности.

Неудивительно, что подписчики звезды засыпали ее комплиментами и отметили, что без красной помады – незаменимого символа обновленной Тины Кароль – ей тоже очень красиво:

"Женщина огонь";

"Как всегда на высоте";

"Тина, как можно быть настолько идеальной?";

"Пушка. Бомба. Ракета";

"С возрастом улучшилась, расцвела";

"Нет, ну это пожар".

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