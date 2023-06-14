Експертка з кар'єри LinkedIn Габі Васенштайнер зазначила, що більшість з нас мали складний досвід спілкування з керівниками. Тому вона рекомендує бути готовими до непростих ситуацій і мати певну стратегію.

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"Моя порада – розв'язувати проблеми якомога раніше, а також бути чесним і прозорим щодо власних потреб і почуттів. Це допомагає шанобливо та професійно спілкуватися навіть зі складними в людському розумінні менеджерами до того, як ситуація загрожує загостренням, – каже експертка.

Габі Вазенштайнер знає п'ять найстрашніших стилів керівництва. І вона також знає, як найкраще поводитися з відповідними начальниками.

1. Бос-привид: він зникає

Бос-привид – це керівник, який залишає всю роботу своїй команді, сам рідко виходить на зв'язок і не дає жодних вказівок.

Відсутність керівника може дуже розчаровувати і відчужувати,

– каже експерт.

З іншого боку, така ситуація дає можливість продемонструвати власні лідерські якості. Для цього важливо дати зрозуміти начальству, з якими вимогами можна впоратися самостійно, а де потрібна його допомога. Однак, якщо бос схильний до хронічної неврівноваженості, можливо, є сенс пошукати наставника всередині компанії.

2. Бос-вампір: він висмоктує вас досуха

Боси-вампіри буквально висмоктують тебе досуха і виснажують твою енергію: вони надсилають електронні листи далеко після завершення робочого дня або на вихідних. Ба більше, очікують швидкої відповіді. Таким чином, ти завжди перебуваєш у режимі очікування та ніколи не можеш розслабитися по-справжньому.

Нам усім доводилося працювати понаднормово через важливу зустріч або презентацію, але якщо ваш бос регулярно намагається зв'язатися з вами в неробочий час, щось не так,

– каже експертка.

У такому випадку важливо встановити чіткі межі і не змиритися з ситуацією як жертва.

"Це складно, але вкрай важливо, якщо ви хочете уникнути вигорання", – каже Васенштайнер.

Тим, хто все ще перебуває на початку своєї кар'єри, може бути особливо важко встановити межі, але і для початківців кар'єри також важливо не виходити за межі своїх сил.

3. Бос, що ображає: брак самоконтролю

Емоції відіграють важливу роль у роботі – і це навіть може бути перевагою, якщо їх відкрито демонструвати. Це робить людей справжніми та доступними. Якщо ніхто не відчуває, що повинен приховувати свої почуття, це також може сприяти згуртованості команди.



Такі керівники можуть навіть ображати підлеглих / Фото Drazen Zigic

Але слід завжди дотримуватися основних правил ввічливості та справедливості – ключовим словом тут є самоконтроль. Якщо начальству цього бракує, це може мати серйозні наслідки для всіх.

Незалежно від обставин: грубість та ірраціональні дії ніколи не є розв'язанням проблеми.

"Я рекомендую зберігати спокій і розрядити ситуацію, попросивши про приватну розмову", – радить експертка.

При цьому слід також звернути увагу на те, що ти відчуваєш у результаті поведінки іншої людини.

Якщо це не одноразовий інцидент, а постійна проблема, і бос постійно знущається з тебе, варто повідомити про це у відділ кадрів,

– додає вона.

4. Бос-полтергейст: власне непередбачуване життя

Подібно до того, як полтергейст пересуває меблі і перекидає предмети, полтергейст-начальник має справу зі своїм календарем: він пересуває дати і дедлайни, але нікого не інформує про зміни. Якщо ти лише випадково дізнаєшся, що в календарі змінилися терміни, це може не тільки розчарувати, але й викликати сильний стрес. Наприклад, якщо дедлайн перенесли або раптово призначили зустріч.

Ось чому важливо відкрито спілкуватися з начальником і давати йому зрозуміти, як його поведінка впливає на вас особисто,

– каже Васенштайнер.

Розуміння також може допомогти. У деяких випадках існує зовнішній тиск, який змушує керівників діяти таким чином. Наприклад, складний клієнт, який постійно змінює дедлайни, тому керівники врешті-решт самі втрачають орієнтири та не встигають повідомляти про зміни команді.

5. Монстр мікроменеджменту: контроль

Ті, кому доводиться доводити і пояснювати кожен робочий крок, швидко розчаровуються. І це саме те, що відбувається, коли власний начальник виявляється монстром мікроменеджменту. На думку експертки, у більшості випадків така поведінка пов'язана з невпевненістю в собі керівників, які не можуть відпустити підлеглих.

"Зламати цей шаблон буває складно", – каже вона.



Такі керівники змусять тебе пояснювати кожен свій крок / Фото master1305

Може бути корисно домовитися про чіткі цілі та повідомляти про прогрес.

Щотижневе письмове оновлення у відповідний час може допомогти відновити відповідальність,

– каже Васенштайнер.

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Таким чином працівники можуть завоювати довіру керівництва та продемонструвати, що вони здатні керувати проєктами.