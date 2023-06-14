Эксперт из карьеры LinkedIn Габи Васенштайнер отметила, что большинство из нас имели сложный опыт общения с руководителями. Поэтому она рекомендует быть готовыми к непростым ситуациям и иметь определенную стратегию.

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"Мой совет – решать проблемы как можно раньше, а также быть честным и прозрачным в собственных потребностях и чувствах. Это помогает уважительно и профессионально общаться даже со сложными в человеческом понимании менеджерами до того, как ситуация грозит обострением, – говорит эксперт.

Габи Вазенштайнер знает пять самых страшных стилей руководства. И она также знает, как лучше обращаться с соответствующими начальниками.

1. Босс-призрак: он исчезает

Босс-призрак – это руководитель, который оставляет всю работу своей команде, сам редко выходит на связь и не дает никаких указаний.

Отсутствие руководителя может очень разочаровывать и отчуждать,

– говорит эксперт.

С другой стороны, такая ситуация дает возможность продемонстрировать свои лидерские качества. Для этого важно дать понять начальству, с какими требованиями можно справиться самостоятельно, а где нужна его помощь. Однако, если босс подвержен хронической неуравновешенности, возможно, есть смысл поискать наставника внутри компании.

2. Босс-вампир: он высасывает вас насухо

Боссы-вампиры буквально высасывают тебя насухо и истощают твою энергию: они посылают электронные письма далеко после завершения рабочего дня или на выходных. Более того, ожидают скорого ответа. Таким образом, ты всегда находишься в режиме ожидания но никогда не можешь расслабиться по-настоящему.

Нам всем приходилось работать сверхурочно из-за важной встречи или презентации, но если ваш босс регулярно пытается связаться с вами в нерабочее время, то что-то не так,

– говорит эксперт.

В этом случае важно установить четкие границы и не смириться с ситуацией как жертва.

"Это сложно, но очень важно, если вы хотите избежать выгорания", – говорит Васенштайнер.

Тем, кто все еще находится в начале своей карьеры, может быть особенно трудно установить пределы, но и для начинающих карьеры также важно не выходить за пределы своих сил.

3. Оскорбляющий босс: нехватка самоконтроля

Эмоции играют важную роль в работе – и это может быть даже преимуществом, если их открыто демонстрировать. Это делает людей подлинными и доступными. Если никто не чувствует, что должен скрывать свои чувства, это может способствовать сплоченности команды.



Такие руководители могут даже оскорблять подчиненных / Фото Drazen Zigic

Но следует всегда соблюдать основные правила вежливости и справедливости. Ключевым словом здесь есть самоконтроль. Если начальству этого не хватает, это может иметь серьезные последствия для всех.

Независимо от обстоятельств: грубость и иррациональные действия никогда не являются решением проблемы.

"Я рекомендую сохранять спокойствие и разрядить ситуацию, попросив о частном разговоре", – советует эксперт.

При этом следует обратить внимание на то, что ты испытываешь в результате поведения другого человека.

Если это не однократный инцидент, а постоянная проблема, и босс постоянно издевается над тобой, стоит сообщить об этом в отдел кадров,

– добавляет она.

4. Босс-полтергейст: собственная непредсказуемая жизнь

Подобно тому, как полтергейст передвигает мебель и опрокидывает предметы, полтергейст-начальник имеет дело со своим календарем: он передвигает даты и дедлайны, но никого не информирует об изменениях. Если ты случайно узнаешь, что в календаре изменились сроки, это может не только разочаровать, но и вызвать сильный стресс. К примеру, если дедлайн перенесли или внезапно назначили встречу.

Вот почему важно открыто общаться с начальником и давать ему понять, как его поведение влияет на вас лично.

– говорит Васенштайнер.

Понимание тоже может помочь. В некоторых случаях существует внешнее давление, заставляющее руководителей действовать следующим образом. К примеру, сложный клиент, постоянно меняющий дедлайны, поэтому руководители в конце концов сами теряют ориентиры и не успевают сообщать об изменениях команде.

5. Монстр микроменеджмента: контроль

Те, кому приходится доказывать и объяснять каждый рабочий шаг, быстро разочаровываются. И это именно то, что происходит, когда собственный начальник оказывается монстром микроменеджмента. По мнению эксперта, в большинстве случаев такое поведение связано с неуверенностью в себе руководителей, которые не могут отпустить подчиненных.

"Сломать этот шаблон бывает сложно", – говорит она.



Такие руководители заставят тебя объяснять каждый свой шаг / Фото master1305

Может быть полезно договориться о четких целях и сообщать о прогрессе.

Еженедельное письменное обновление в соответствующее время может помочь восстановить ответственность,

– говорит Васенштайнер.

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Таким образом, работники могут завоевать доверие руководства и продемонстрировать, что они способны управлять проектами.