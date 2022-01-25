Тож і не дивно, що іноді спорт допомагає продемонструвати неймовірну людяність. А іноді – жорсткі, ба навіть жорстокі, протистояння.
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Тиша
Перед Різдвом 1914 року, у грудні, уздовж Західного фронту в Європі почалася тиша – неофіційне припинення вогню між британськими, французькими та німецькими солдатами.
- Люди вперше за місяці вилізли з окопів, привітали один одного, і навіть зіграли у футбол.
- Тиша тривала тільки ніч, але й вона засвідчила, що є місце людяності навіть посеред найстрашніших конфліктів.
Цей матч між угорцями та "совітами" назвали "Кров у басейні" / Фото АР
Кров
У жовтні 1956 року в Угорщині почалася загальнонаціональна революція проти радянського гніту, та її швидко придушили, а тисячі протестувальників – загинули.
- У грудні того ж року Угорщина грала матч із водного поло проти СРСР на Олімпійських іграх в Австралії. Матч, який згодом назвали "Кров у басейні", одразу ж вибухнув насильством – кров буквально заливала басейн.
- Угорська команда перемогла 4:0. Символізм події вже тоді розуміли мільйони, тільки не знали, що радянський монстр протримається на ногах ще 45 років.