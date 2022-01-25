Тож і не дивно, що іноді спорт допомагає продемонструвати неймовірну людяність. А іноді – жорсткі, ба навіть жорстокі, протистояння.

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Тиша

Перед Різдвом 1914 року, у грудні, уздовж Західного фронту в Європі почалася тиша – неофіційне припинення вогню між британськими, французькими та німецькими солдатами.

Люди вперше за місяці вилізли з окопів, привітали один одного, і навіть зіграли у футбол.

Тиша тривала тільки ніч, але й вона засвідчила, що є місце людяності навіть посеред найстрашніших конфліктів.



Цей матч між угорцями та "совітами" назвали "Кров у басейні" / Фото АР

Кров

У жовтні 1956 року в Угорщині почалася загальнонаціональна революція проти радянського гніту, та її швидко придушили, а тисячі протестувальників – загинули.