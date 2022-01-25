Поэтому неудивительно, что иногда спорт помогает продемонстрировать невероятную человечность. А иногда – жесткие, даже жестокие, противостояния.
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Тишина
Перед Рождеством 1914 года в декабре вдоль Западного фронта в Европе началась тишина – неофициальное прекращение огня между британскими, французскими и немецкими солдатами.
- Люди впервые за месяцы вылезли из окопов, поздравили друг друга и даже сыграли в футбол.
- Тишина продолжалась лишь ночь, но и она показала, что есть место человечности даже посреди самых страшных конфликтов.
Этот матч между венграми и "советами" назвали "Кровь в бассейне" / Фото АР
Кровь
В октябре 1956 года в Венгрии началась общенациональная революция против советского гнета, но ее быстро подавили, а тысячи протестующих – погибли.
- В декабре того же года Венгрия играла матч по водному поло против СССР на Олимпийских играх в Австралии. Матч, который впоследствии назвали "Кровь в бассейне", сразу же разразился насилием – кровь буквально заливала бассейн.
- Венгерская команда выиграла 4:0. Символизм произошедшего уже тогда понимали миллионы, только не знали, что советский монстр продержится на ногах еще 45 лет.